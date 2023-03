A "Tutú" Vidaurre le sucedió: ¿Qué me puede pasar si como arroz en el que aparecieron gusanos?

Un percance en la cocina vivió la modelo y actriz María Jesús "Tutú" Vidaurre. La también finalista de "MasterChef Celebrity" compartió en sus historias de Instagram una fotografía en la que reveló que comió arroz con gusanos.

La joven modelo ya había botado un paquete de arroz entero cuando lo abrió y vio algo como una tela de araña en el interior, pero no notó que su segundo empaque también estaba contaminado.

"Me comí tres pocillos de arroz enteros. Estaba feliz y -de repente- veo un gusano. Como que me miraba (...) te juro que casi me muero", contó en sus redes sociales.

Vidaurre cree que se trata de larvas de polillas, una especie de insectos que suelen encontrarse dentro de las despensas.

Su teoría fue respaldada por la especialista en inocuidad alimentaria, la profesora Natalia Sánchez, quien a Las Últimas Noticias explicó que estas larvas, de la familia Plodia interpunctella, son más comunes durante los meses con temperaturas más altas, ya que el calor favorece "su proliferación y aceleran su ciclo de vida".

"Pueden ingresar a los paquetes debido a que los materiales de envasado pueden diferir en su nivel de protección o calidad contra la infestación de plagas", agregó la experta.

Si bien las polillas son plagas destructoras de los alimentos, no representan un riesgo para los humanos.

"Hasta la fecha, su ingestión no se ha asociado con ningún tipo de enfermedad, no representando un riesgo para la salud de las personas", explicó la profesora Sánchez.

