Buscarán vida extraterrestre: Colaboración científica de élite investiga orígenes de la vida en el universo

Un grupo internacional de científicos, que cuenta con mentes brillantes ganadoras de Premios Nobel y académicos de las universidades más prestigiosas del mundo, anunciaron una colaboración para poder desvelar los misterios del universo. Los expertos buscarán, entre otras cosas, encontrar las fórmulas que permitirían la existencia de vida extraterrestre.

La posibilidad de que existan seres viviendo en otros planetas es una cuestión que ha tomado gran parte de la ciencia ficción, así como también de la astronomía.

Desde que el profesor Didier Queloz descubrió el primer exoplaneta, es decir, un planeta orbitando alrededor de una estrella diferente a nuestro Sol, que las posibilidades de que exista alguna forma de vida aumentaron. Especialmente porque se calcula que habría trillones de exoplanetas solo dentro de nuestra Vía Láctea.

Ahora, con el constante flujo de nueva información y descubrimientos, los esfuerzos en conocer más sobre los orígenes de la vida se han diluido, pero ahora este equipo de expertos lo buscará rectificar.

Llamada la "Federación de Orígenes", el profesor Didier Queloz, de la Universidad de Cambridge, con profesionales de la Universidad de Harvard, Chicago y ETH Zurich, trabajarán para filtrar y analizar los actuales y futuros descubrimientos sobre el origen de la vida en el universo.

"La Federación de Orígenes se basa en una larga relación colegial reforzada a través de una colaboración compartida en un proyecto recientemente finalizado con la Fundación Simons", comentó Queloz en un comunicado de la Universidad de Cambridge.

