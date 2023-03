"No creo que soy tan capaz como dicen": Este es el síndrome que confesó tener Shakira

03 mar. 2023 - 11:00 hrs.

Shakira (46) continúa siendo noticia, después de unos agitados meses con varios éxitos musicales. Ahora, la cantante colombiana dio su primera entrevista con la prensa desde su separación con el exfutbolista Gerard Piqué, en junio de 2022.

En su conversación con el periodista Enrique Acevedo en el programa mexicano "En punto" de Televisa, la intérprete de "Monotonía" reveló que, a pesar de su evidente éxito como artista, para ella es difícil reconocer sus propios logros.

“Me gusta pensar en lo que falta de mi carrera, porque sufro levemente del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo, que no creo que soy tan capaz como dicen que soy tan capaz o tan hábil, creativa, inteligente, talentosa”, confesó la colombiana.

¿Qué es el síndrome del impostor?

El síndrome del impostor es descrito como una experiencia psicológica, un patrón de pensamientos con los que sientes que no eres digno de tus logros. Es común que se sientan como un fraude, como si los éxitos de su vida se debieran por factores externos y no por su trabajo.

Si bien este no es un diagnóstico psicológico oficial, este es un patrón muy habitual en la población mundial. Investigaciones estiman que el 70% de la población se sentirá inadecuado en algún momento de su vida.

Según detallan en Psychology Today, cualquier persona es susceptible a tener el síndrome del impostor, pero la mayoría de los casos se han detectado en mujeres, de hecho, los primeros casos documentados en 1970 corresponden a mujeres exitosas de la época.

¿Cómo puedo saber si tengo el síndrome del impostor?

Desde el portal especializado en salud mental Verywell Mind, detallan que las personas con síndrome del impostor suelen tener una serie de pensamientos y sentimientos, los que te podrían ayudar a identificarlo. Algunos de los más comunes son:

Miedo a que se den cuenta de que eres un supuesto fraude.

Creer que los cumplidos y elogios te los dan por ser amable, y no porque los has ganado.

Sentirse indigno del éxito.

Sentir que la suerte y no el talento o trabajo te ha llevado al punto en que estás.

Sentir que te faltan conocimientos, educación o entrenamiento formal en alguna área específica.

No es de extrañar que quienes tienen estos pensamientos negativos también sufran de otros problemas en su salud mental, como depresión o ansiedad, según detallaron en Verywell Mind.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

