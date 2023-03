Como Raquel Argandoña: ¿Qué debo hacer si me ahogo con comida?

02 mar. 2023 - 22:00 hrs.

La comunicadora, Raquel Argandoña, recientemente compartió una cercana experiencia que tuvo con la muerte, mientras estaba sola en su casa.

Según contó, mientras se ponía crema en el cuerpo se ahogó con un trozo de pollo. A pesar de que intentó pedir ayuda a su conserje, la presentadora de televisión tenía una obstrucción total de sus vías respiratorias, lo que le impedía hablar.

"Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. No se lo doy ni a mi peor enemigo", señaló Argandoña en una entrevista con Las Últimas Noticias. "Me empecé a poner roja. Me metí la mano a la boca y nada. Me miré al espejo y tenía la cara y la cabeza hinchadas", añadió.

Afortunadamente, la comunicadora se pudo salvar luego de comprimir su abdomen repetidas veces contra la taza del baño.

¿Qué debo hacer si me ahogo con comida?

El médico Carlos Rivera, jefe de la Unidad de Urgencias de Clínica Universidad de Los Andes, explicó a Meganoticias Conecta que la maniobra de Heimlich es una herramienta de salvataje que todos deberían conocer.

Este es un procedimiento que permite prestar primeros auxilios a las personas que se están ahogando con un objeto extraño en las vías respiratorias.

A través de esta maniobra se aumenta la presión dentro de las vías aéreas para así poder expulsar aquello que las obstruye.

¿Cómo se hace la maniobra de Heimlich a uno mismo?

Puede que hayas visto como se practica este movimiento a un tercero, pero cuando estás solo, debes actuar rápidamente para poder volver a respirar con normalidad.

Para hacer esta maniobra, el sitio Medline Plus detalla los pasos que debes seguir:

Empuñar la mano. Colocar el pulgar en el centro del torso, bajo las costillas y sobre el ombligo. Sujetar el puño con la mano libre y empujar con un movimiento rápido hacia arriba.

Otra manera es apoyar este punto del pecho contra una baranda, mesa o silla y empujar rápidamente el abdomen contra dicha superficie.

¿Cuánto tiempo tengo?

Según el doctor Rivera, "transcurridos los 4 minutos, la persona empieza a sufrir las consecuencias de la falta de oxígeno a nivel cerebral".

¿Qué tan fuerte tiene que ser la presión?

Si tienes miedo de hacer daño a otra persona o a ti mismo durante la maniobra de Heimlich, lo primero que debes saber es que, para que esta funcione, tienes ser firme y persistente con los movimientos.

"Si se trata de un adulto, tiene que hacerlo fuerte. Aquí es preferible fracturarle una costilla, pero salvar una vida", detalló el doctor Rivera.

¿Cómo se hace la maniobra a otras personas?

En caso de que estés con alguien que sufra de atragantamiento, el primer paso es calmarlo y pedirle que tosa. De esta manera, si se trata de una obstrucción parcial, la tos podría expulsar la comida.

Sin embargo, si el afectado sufre de un atragantamiento total, o sea, no puede hablar para pedir ayuda, la maniobra se debe hacer inmediatamente.

Para realizar la maniobra de Heimlich en un adulto consciente, desde el Manual MSD detallan los siguientes pasos:

Párese atrás de la persona ahogada. Rodee la cintura del paciente con los brazos. Empuñe una mano y colóquela en el espacio entre el ombligo y el fin de las costillas. Cubra el puño con la mano que tiene libre. Aplique un movimiento rápido y fuerte, que sea de abajo hacia arriba. Repita las compresiones con rapidez de 6 a 10 veces o hasta que liberen las vías aéreas.

