Así es como la canción "Tití me preguntó" de Bad Bunny podría salvar tu vida

Los artistas deben escuchar, más de una vez a lo largo de sus carreras, que alguna de sus canciones, o simplemente su música, salvó la vida de sus fanáticos. Pero no todos los músicos podrían asegurar que sus singles podrían literalmente evitar la muerte.

Según un tuit de la Asociación Americana del Corazón, una de las canciones más famosas de Bad Bunny podría librarte de un deceso.

En la publicación, la organización de profesionales asegura que la canción "Tití me preguntó" tiene el ritmo perfecto que debes seguir al momento de practicar una reanimación cardiopulmonar.

Bad Bunny’s “Titi Me Pregunto” can help you keep the beat and save a life with Hands-Only CPR. If you see a teen or adult suddenly collapse:

👉 Call 911

👉 Push hard and fast in the center of the chest at a rate of 100-120 beats per minute#CPRwithHeart #HeartMonth @sanbenito pic.twitter.com/0pIt2BFKjd