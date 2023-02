Todo lo que necesitas saber para que tus hijos logren un exitoso regreso a clases

28 feb. 2023 - 10:50 hrs.

Cuando los escolares vuelven al colegio, se debe generar un proceso de adaptación a los nuevos horarios, exigencias y actividades; sin embargo, cuando este proceso no se realiza de manera respetuosa y acorde a sus necesidades, el cansancio, la irritabilidad, el desgano, el aumento de berrinches y llantos, suelen ser consecuentes a estos cambios.

Por ello, es vital que los padres puedan llevar a cabo una serie de modificaciones que favorecerán la adaptación a esta nueva etapa. ¿Cómo hacerlo? Conversamos con Carolina Reyes Cristi, psicóloga, Magíster en Psicología Educacional y directora del Colegio Monteluz, quien nos entregó las claves para disminuir el impacto del regreso a clases.

1- Cambio progresivo en los horarios: Adelantar diariamente las horas para ir a dormir es central. Lo recomendable es comenzar con 10 a 20 minutos antes, es decir, si actualmente los niños se duermen a las 22:30 hrs, entonces comenzamos acostándolos a las 22: 15 hrs. “De esta forma, se espera que cada día se adelante un poco más la hora de ir a la cama, hasta lograr el horario ideal para dormir como en la época del colegio”. Afirma Carolina Reyes Cristi.

2- Comenzar a instalar una rutina diaria y predecible: Con horarios regulares para acostarse, levantarse, comer, jugar y otras actividades. Esto es muy recomendable ya que “durante las vacaciones, los hábitos de los niños sufren alteraciones debido a la ausencia de horarios rígidos y responsabilidades que cumplir en el ámbito escolar, por lo que volver a la rutina de manera progresiva es fundamental para que este proceso no tenga un impacto negativo en los escolares”. Explica la psicóloga.

3- Dialogar y validar emocionalmente: Carolina Reyes Cristi indica que es muy importante conversar con los hijos sobre esta nueva etapa, ya que a través del diálogo pueden entregarles confianza y seguridad para que ellos puedan expresar sus emociones al respecto. Puedes hacerlo con preguntas tales como: ¿Cómo te sientes con la idea de regresar a clases?, ¿qué te gustaría que ocurriera? o ¿qué podemos hacer para ayudarte?

4- Familiarización con el colegio: Se pueden realizar visitas al colegio para ayudarlos a adaptarse, junto con fomentar su participación en la preparación de su regreso a clases, por ejemplo, incentivarlos a escoger los útiles escolares de sus dibujos animados favoritos, arreglar y personalizar cuadernos, lápices y mochilas. “Este hecho, suele ser entretenido para los niños, ya que les gusta sentirse parte y poder escoger, sobre todo de acuerdo con sus gustos e intereses, por lo que estas acciones fomentan su sentido de protagonismo en el proceso, motivándolos y despertando una ansiedad positiva que los prepara mejor para la llegada del regreso a clases". Señala la directora del Colegio Monteluz.

5- Hacer un calendario: Esta herramienta ayuda a los niños a anticipar de manera visual y concreta el tiempo que falta para su ingreso a clases, ayudándolos a ellos a prepararse psicológicamente para esto.

El rol de los colegios en este proceso

En cuanto a los colegios, la recomendación es que puedan considerar -al igual que los padres- la importancia de desarrollar este proceso de forma progresiva y acorde a las necesidades emocionales y ritmos evolutivos de los niños.

¿Cómo? Carolina Reyes Cristi, quien se especializa en psicología educacional, sugiere a los establecimientos comenzar con jornadas más breves, donde los niños puedan salir antes del colegio. Así como también, disminuir la demanda atencional y cognitiva de las tareas encomendadas, para no sobreexigirles en un período donde aún no están en condiciones para esto. “Es muy importante volver a motivar a los niños con el aprendizaje y no sobrecargarlos, ya que sólo aumentará su sensación de cansancio y agobio con el colegio”. Alerta la especialista.

Con estas acciones, el regreso a clases debería transformarse en un proceso paulatino, que aborda el bienestar y el desarrollo psicológico, emocional y físico de los niños, logrando un menor impacto en su adaptación.