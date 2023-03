Se quedarán siempre a tu lado: Estas son las razas de perros más leales del mundo

Suena como disco rayado, pero cuando dicen que los perros entregan su amor de forma incondicional, es verdad. Pareciera ser que con lo poco que les damos los humanos, ellos a cambio nos adoran.

Por muy injusto que suene, pareciera ser la naturaleza de los canes, y un porcentaje de esto sería casi genético. Dependiendo de la raza, y de aquello que por generaciones realizaron, se encontrarán ciertas características heredables.

Estas son las mascotas que tienen la natural característica de ser los más leales, dentro del universo de las razas reconocidas.

Físicamente intimidantes, pero con la personalidad más adorable, los rottweilers son los primeros en estar en la lista. Es que estos canes son ideales para el regaloneo, y bajo el entrenamiento correcto son seres dedicados a sus familias, que no aprecian pasar mucho tiempo solos.

