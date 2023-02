Este es el síndrome por el que cantante no pudo terminar su tema más exitoso: video se hizo viral en TikTok

23 feb. 2023 - 11:03 hrs.

Lewis Capaldi (26) es un cantante escocés que hace unos años se volvió mundialmente conocido por éxitos como "Someone you loved" y "Before you go".

Pero recientemente, su nombre se volvió viral por un video que circula en la red TikTok.

El registro muestra uno de sus conciertos en Manchester durante el 2022, en el cual Capaldi no pudo terminar uno de sus éxitos, afectado por una serie de extraños movimientos de su cabeza.

Ante el desconcierto, sus fanáticos, han especulado sobre el estado de salud del escocés, pero la verdad es que Capaldi en 2022 dio a conocer que fue diagnosticado con síndrome de Tourette.

A través de su cuenta de TikTok, el cantante llamó a la calma de los usuarios de la aplicación.

"Estoy absolutamente bien. Esto es solo algo que me pasa cuando estoy cansado, nervioso, emocionado o lo que sea", explicó.

Según detalló en su respuesta, el video en el que se le ve con los tics fue capturado al final de un concierto de hora y media en el que se presentó frente a 15 mil personas, "así que sí, estaba cansado y muy emocionado, pero estoy bien".

¿Qué es el síndrome de Tourette?

Este es un trastorno del neurodesarrollo que se hace evidente durante la infancia o adolescencia, a través de tics que pueden consistir de espasmos, movimientos y vocalizaciones involuntarias.

Se trata de un desorden bastante común, y en Chile serían más de 18 mil personas las afectadas por el trastorno, según comunicaron desde Clínica Indisa.

Hoy es el Día Mundial de la Concientización del Síndrome de Tourette. Este es el caso de Alice, una mujer que vive con él:#SíndromedeTourette pic.twitter.com/KVN3S0w1c7 — pictoline (@pictoline) June 7, 2022

¿Cuáles son los síntomas?

Estos tics involuntarios son la principal manifestación del síndrome.

Pueden comenzar entre los 2 a 14 años, y en algunos casos son transitorios, mientras que en otros pacientes se sostienen en su adolescencia y adultez, explicaron desde la Asociación de Tourette de América.

Desde el Servicio de Salud británico resume que algunos de los tics que pueden tener, son:

Parpadeo. Poner los ojos en blanco. Hacer muecas. Encoger los hombros. Sacudir la cabeza o extremidades. Saltar. Girar. Tocar objetos o personas. Gruñir. Carraspear. Toser. Silbar. Hacer chasquear la lengua. Hacer sonidos de animales. Decir groserías. Decir palabras o frases al azar.

El síndrome de Tourette se caracteriza por movimientos o sonidos fuera de lo normal, llamados tics, con poco o ningún control sobre éstos. También es posible decir palabras groseras repentinamente. Entérate aquí de este trastorno del sistema nervioso https://t.co/YZfJvUFPty pic.twitter.com/qa2zKSWORs — MedlinePlus Español (@MedlinePlusEsp) October 20, 2022

La gravedad o recurrencia de estos dependerá de cada persona. Estos pueden ser desencadenados por factores externos específicos como el estrés, ansiedad, fatiga o si están enfermos, pero para otros pacientes no tienen una razón clara.

Si bien, pueden llevar vidas tradicionales, otros podrían ver perjudicadas sus capacidades físicas o su relación con otros afectados.

El síndrome de Tourette no tiene una cura conocida, pero se puede ayudar a los pacientes con terapias o medicamentos, dependiendo de cada caso.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

