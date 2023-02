¿Por qué no hemos encontrado vida en Marte? Estudio en el desierto de Atacama reveló una razón

La posibilidad de que existiera alguna forma de vida en Marte aún no ha sido descartada por los científicos, pero a pesar de los años y millones invertidos en esta tarea, tampoco se ha encontrado evidencia de que existiera en el planeta rojo.

Según una nueva investigación de investigadores chilenos y españoles, esto podría ser explicado por los instrumentos que han sido enviados a Marte.

En una investigación, publicada en la prestigiosa revista Nature, la tecnología no sería lo suficientemente potente para detectar las señales biológicas que podrían haber dejado bacterias millones de años atrás.

Para poner a prueba los sensores se trasladaron al único lugar en la Tierra conocido por ser el más parecido, a nivel geológico, con el planeta rojo: el desierto de Atacama.

Al analizar muestras del suelo atacameño, los expertos obtuvieron misteriosos resultados. El 9% del material genético secuenciado entró en la categoría de "sin clasificar", mientras que otro 40% de la información tenía clasificaciones imprecisas.

"Sabemos que los microorganismos están ahí, tenemos las secuencias, pero no podemos decir cuáles son", precisó el investigador Armando Azua-Bustos del Centro de Astrobiología Español a New Scientist.

A este desconocido material le dieron un nuevo nombre: el microbioma oscuro. Bajo esta categoría quedó toda la información genética bacteriana que no lograron calzar con las bases de información que actualmente poseen los científicos.

"Si esos instrumentos no son capaces de detectar las cosas que sabemos que hay en este sitio, ¿cómo van a encontrar algo en Marte, donde ni siquiera sabemos lo que vamos a descubrir?", planteó el investigador.

