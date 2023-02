Asteroide negro: Científicos de la NASA observaron un asteroide con una extraña forma

El pasado 3 de febrero la NASA pudo observar y fotografiar un inusual asteroide acercarse al planeta Tierra. Se trata de la roca espacial llamada 2011 AG5 y que fue captada por los instrumentos asociados al Laboratorio de Propulsión Jet (JPL, por sus siglas en inglés) de la agencia estadounidense.

Si bien, su cercanía no significó mayor peligro, esta es una enorme roca, con dimensiones similares al edificio Empire State en Nueva York o equivalente al largo de 4 canchas de fútbol, que se ubicó a unos 1,8 millones de kilómetros de la Tierra.

Fue gracias a esta corta distancia que los científicos tuvieron la oportunidad única de observar, por primera vez y muy de cerca, al asteroide descubierto en 2011.

La forma de este asteroide es una de las más extrañas observadas por los astrónomos.

Si bien, su largo es comparable con el de 4 canchas de fútbol, su ancho es más similar a la forma de un edificio, o algunos lo han comparado con la forma de un churro o un maní en cáscara.

