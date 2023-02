Esto es lo que pasa con tu cuerpo cuando dejas el pan

19 feb. 2023 - 15:00 hrs.

Es innegable que el pan es uno de los pilares de la alimentación de los chilenos. No solo tenemos versiones únicas, como las marraquetas y hallullas, también somos sensibles a los efectos de la economía sobre este producto.

En promedio, las familias chilenas consumen 5,3 kilos de pan cada semana, esto significa que en un solo mes, en un hogar de 3,3 personas, se comen unos 17,5 kilos, según un estudio de Elige Vivir Sano, publicado en 2021.

Para muchos, es el ingrediente clave de las onces o desayunos, para otros no puede faltar al almuerzo. También es innegable de que es un alimento delicioso, el primero que suelen limitar los especialistas cuando tienes un aumento de peso.

Es que el pan es principalmente un carbohidrato, una masa de harina (muchas veces refinada), que también puede ser alta en grasa. Además de estos nutrientes y el ácido fólico, no es exactamente un potente alimento.

De hecho, los mayores beneficios se podrían obtener cuando limitas la cantidad que comes.

Conoce qué es lo que pasa con tu cuerpo cuando dejas de comer pan.

Tu energía podría disminuir

Los carbohidratos son la principal fuente de energía a la que recurre tu cuerpo para poder funcionar. Cuando se trata de pan blanco, este es un carbohidrato simple, de rápida absorción, que se convierte velozmente en azúcar en tu torrente sanguíneo. Este proceso alimenta las células, tejidos y órganos de tu cuerpo.

En caso de que prefieras un pan multigrano, este contiene fibras, hierro y magnesio, ingredientes que te mantienen con buenos niveles de energía y satisfecho por más tiempo.

Podrías bajar de peso

Reducir la cantidad de carbohidratos que comes en un día, podría ser la clave para poder bajar de peso, según una nueva investigación. Incluso, esta estrategia sería mucho mejor que reducir las porciones de los alimentos que te sirves en un día.

Pero no solo eso, disminuirás tu peso en agua, también conocido como edema. Es que tu cuerpo retiene agua dependiendo de lo que comes. Según Medical News Today por cada gramo de carbohidratos que comes puede retener hasta 3 gramos de agua.

Al disminuir las porciones de carbohidratos que comes en un día, tu cuerpo no guardará tanto líquidos.

Tu ánimo podría cambiar

Según un estudio de la Universidad Tecnológica de Massachusetts (MIT), comer carbohidratos es un aporte para tu estado de ánimo general, y que las personas que los dejan por completo suelen presentar problemas para regular la serotonina, la hormona que te mantiene de buen ánimo y que regula tu apetito.

Al igual que los antidepresivos, explican los expertos, los carbohidratos elevan la producción de la hormona que actúa como un "tranquilizante natural".

"Cuando se quitan los carbohidratos, es como quitarle el agua a alguien que va de excursión por el desierto", explico el académico, Richard Wurtman.

Puede que no vayas al baño

Dependiendo de como te alimentes, puede que el pan integral sea de gran ayuda en tu organismo.

La fibra que estos contienen podría ayudar a regular tu digestión, pero también la podrías adquirir si es que aumentas la cantidad de frutas y verduras que comes en un día.

El riesgo de ciertas enfermedades disminuiría

"Si estás en el espectro diabético y eliminas el pan, probablemente empezarás a ver que tus valores sanguíneos se mueven hacia un rango saludable", explicó el Dr. Sten Ekberg.

Cuando es un pan blanco, este es digerido rápidamente, elevando la concentración de azúcar en la sangre. Estos aumentos y decaimientos de glucosa son un factor de riesgo para desarrollar enfermedades como la diabetes.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

