5 razas de perros que están prohibidas en distintos países del mundo

La potencial peligrosidad que pueden tener los perros es un tema de discusión entre fanáticos de los canes, autoridades y el público general. Es que algunas razas pueden inspirar mucho miedo por su fuerza o características físicas.

Es por esto que algunos países han puesto restricciones o incluso han prohibido la tenencia de ciertos perros.

Algunos creen que estas prohibiciones han surgido como una respuesta a ataques que han marcado a las sociedades, pero que ya no tienen asidero en específico en las características de una raza, ya que dependiendo de la crianza de cada animal, todos podrían tener el potencial de volverse peligrosos.

Aun así, estas son algunas de las razas de perros más restringidas en el mundo:

Los pitbull son una raza de perros que en todo el mundo han adquirido una mala fama. El Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Dinamarca, Polonia, Nueva Zelanda, Finlandia y Noruega han puesto restricciones o prohibición en la tenencia de estos canes.

Si bien fueron criados como una raza para peleas, como los bulldog lo fueron con los gladiadores, esta raza no es necesariamente violenta en sí. Según el sitio de Purina, pueden ser considerados como apegados y protectores con sus humanos.

Esta es una raza que se ve muy atlética, por lo que suelen ser imponentes, pero que también pueden ser muy amigables con los niños. Pero tienen mucha energía, por lo que requieren de horas de actividad física diaria.

