Son muy porfiados: Estas son las razas de perros más difíciles de entrenar

19 feb. 2023 - 09:00 hrs.

Tener un perro significa dedicarle tiempo y atención a sus necesidades. Parte de estas deben orientarse a cómo se relacionan con el mundo, por eso socializar a los perros y entrenarlos, al menos con instrucciones básicas, es fundamental.

Algunas razas tienen, naturalmente, la predisposición de querer complacer a sus humanos, mientras que a otros les importa bien poco y viven bajo el lema de "yo hago lo que me da la gana". Estos perros son considerados los más difíciles de entrenar y, por lo general, son recomendados para personas con basta experiencia en la tenencia responsable de estas mascotas.

Conoce cuáles son las razas caninas que son más difíciles de adiestrar:

Sabueso afgano

Pixabay

Este majestuoso animal es el más complicado de entrenar de toda la lista. Se caracterizan por ser canes muy amigables, calmados y amorosos con sus humanos, pero también son muy independientes y distraídos.

Ahora, eso no significa que sea imposible. Instrucciones sencillas como "siéntate" son fáciles de que aprendan, pero mucho más que eso puede que no logres. Es que generaciones de comportamiento no pueden ser eliminadas solo por horas de entrenamiento.

Basenji

Pixabay

Esta raza es conocida como el perro que no ladra de África. Su tierna forma enmascara una personalidad parecida a la de un gato, y un extraño ladrido que suena más como un ruido gutural o una alarma muy aguda.

Son perros con mucha energía e inteligencia, con una particular afinidad con "hacer maldades" y poca capacidad de concentración. Según el American Kennel Club, una sesión de entrenamiento con estos perros no debería durar más de 5 o 10 minutos.

These dogs are fastidiously clean, they are odorless and barkless. These dogs groom themselves like cats, they don't have the typical doggie smell. The Basenji dog is the only dog that is not able to bark, but it does make yodeling noises... pic.twitter.com/B8OsGMv4jp — Sabelo ka Lindamkhonto vi (@SabzerAzoh) February 15, 2023

Basset Hound

Pixabay

Estos perritos son muy fáciles de reconocer a lo largo de todo el mundo por sus cuerpos alargados, patas cortas y orejas muy largas. No es una de las razas más activas, pero cuando deben correr, tienen mucha potencia.

Es un perro que no siempre tendrá disposición para oír tus órdenes, ya que pueden ser muy testarudos e independientes. Estos perros solían cazar por sí solos, por lo que no están muy acostumbrados a seguir indicaciones.

Feels like we need a smile… so here’s a photo of Frankie, @calliepruett’s paralyzed basset hound, on the first 70+ degree day of the season yesterday! Good job, Frankie! pic.twitter.com/fnq5KaszQC — Appodlachia (@appodlachia) February 16, 2023

Chow Chow

Pixabay

Estos perros que parecen ositos son conocidos por tener personalidades más similares a las de un gato que un perro. Son más independientes y testarudos que otras razas, tienen inclinaciones a hacer lo que les da la gana más que a complacer a sus humanos.

I don't think anyone could POSSIBLY disagree with the FACT that Kanata is a Chow-Chow. Even her April-fools cat design just looks like a Chow-Chow pic.twitter.com/TGfscbYbjl — yena (@CluelessBluee) February 12, 2023

Weimaraner

Unsplash

Esta es una raza relativamente joven, que se comenzó a criar recién en el siglo XIX como canes de caza. Son perros muy cariñosos y obedientes, cuando son bien entrenados. Es que son animales tan inteligentes que pueden adoptar buenos y malos comportamientos rápidamente, por lo que debes invertir en su entrenamiento.

Ragnar” ya tiene su 3era dosis de vacuna sextuple ✔️.



Este hermoso #weimaraner esta creciendo fuerte y sano 💪.#vetloschorros pic.twitter.com/eHDcM9q14r — VetLosChorros (@VetLosChorros) February 16, 2023

