Son perros desconocidos por muchos: Estas son 5 razas consideradas como las más raras del mundo

22 oct. 2023 - 09:30 hrs.

En el mundo hay más razas de perros de las que acostumbramos a ver. Mientras que los pastores alemanes, golden y labrador retriever son de las mascotas más famosas en el planeta, otras son más desconocidas.

Algunas de estas razas son tan exclusivas que incluso han estado al borde de la extinción, mientras que otras han sido recientemente descubiertas o consideradas como una nueva raza.

Revisa cuáles son algunas de las razas de perros más extrañas y desconocidad del mundo.

5. Mudi

La raza de perros llamada Mudi, proveniente de Hungría, es una mascota que originalmente era empleada como pastores de ganado, gracias a su inteligencia, capacidad de aprendizaje y su carácter vivaz.

Según resumen en el portal Experto Animal, son perros que estuvieron al borde de la extinción durante la Segunda Guerra Mundial, y su existencia hoy se debe al trabajo de conservacionistas, aunque el número de ejemplares actualmente conocidos sigue siendo limitado.

Desde el mismo sitio describen a los Mudi como una raza de perros sociables, que tiene la capacidad de ser una gran compañía para la familia y niños, pues poseen un temperamento alegre y estable. Además, destacan por su capacidad de adaptación, que les permite vivir en cualquier ambiente, siempre y cuando puedan dar los largos paseos que requieren.

Mudi dog breed



The Mudi is a herding dog breed from Hungary. It is closely related to the Puli and Pumi, from which it was separated in the 1930s. They continue to be used in herding, as well as participating in a variety of dog sports. pic.twitter.com/G3rURXT0su — Veterinary Site (@VeterinarySite) November 6, 2022

4. Perro cantor de Nueva Guinea

En el año 2020, los portales de noticias anunciaron el avistamiento de esta raza de perros que, durante años, se consideró extinta.

Los perros cantores de Nueva Guinea, hoy una raza silvestre de canes, recibe su nombre por el particular sonido que emiten al momento de ladrar o aullar, similar al de un dingo (canino australiano).

Hoy no existen más de 200 perros cantores en cautiverio, cuidados por zoológicos o santuarios.

Scientists have discovered that the New Guinea singing dog (yes!) thought to be extinct for 50 years, still thrives in the Highlands of New Guinea. This opens new doors for protecting a remarkable creature that can teach us about human vocal learning. https://t.co/HycWWjglbZ pic.twitter.com/qCm8rG4eLs — National Human Genome Research Institute (@genome_gov) August 31, 2020

3. Azawakh

El Azawakh o galgo africano es una antigua raza poco común para el mundo occidental, pero simbólicos para ciertas tribus africanas como los Tuareg que, según el portal Experto Animal, los consideraban como "perros talismán".

Como la mayoría de los galgos, estos son perros de gran tamaño, pero de delgada y elegante contextura, diseñada para correr a grandes velocidades.

Son altamente energéticos, con una predisposición para la actividad física constante, lo que se debe considerar antes de pensar en tener uno.

También son descritos como calmados y amigables, pero también como independientes animales que requieren pasar ciertos momentos de soledad, como durante sus comidas, por ejemplo.

This long legged, lean one is a special guardian dog from West Africa. While they are gentle and playful, it is important to recognize that an Azawakh is a working dog. They have very sharp vision, speed and stamina too.



https://t.co/vbAe8U6uQR#petdog, #doglife, #dogfood pic.twitter.com/9IaQg5cdB6 — Petralyte (@petralyte) October 24, 2020

2. Lagotto Romagnolo

Los Lagotto Romagnolo son canes de tamaño medio y pelaje crespo, originario de las regiones al norte de Italia.

Durante años fueron conocidos por ser canes de trabajo y por sus habilidades para encontrar trufas en el mundo silvestre.

Desde The Spruce Pets los describen como perros con altos niveles de afección hacia sus humanos, pero también como animales que requieren que se les dediquen horas a su entrenamiento y adiestramiento, para sacar provecho de su inteligencia.

Liza, Lagotto Romagnolo (5 m/o), 9th & Gansevoort St., New York, NY • “She does not like toilet paper. We’ve been doing exposure therapy – I’ll put treats on it. She’s discovered that she likes being in the bathtub, but then she turns around and the toilet paper’s there.” pic.twitter.com/Vh0LEblygA — The Dogist (@thedogist) June 14, 2023

1. Lundehund noruego

Identificados por su gran parecido a los zorros, los Lundehund son canes provenientes de las islas noruegas del norte, en donde, durante años, fueron los cazadores proveedores de carne para los pobladores que habitaban esta alejada región.

Son muy hábiles, e incluso pueden cazar pájaros en acantilados con pendientes pronunciadas y terrenos irregulares.

Como acostumbran a pasar gran parte del día fuera, son animales con altos niveles de energía, pero también son perros independientes y a veces testarudos.

Aunque también son descritos como canes de fácil adiestramiento y de excelente compañía.

I've done some crazy stuff in my life, but serving on the board of the Norwegian Lundehund Association of America might be the craziest.



Love these little dogs! pic.twitter.com/y9f6WJAKFe — David Rachford "40+ Fitness Coach" (@DavidRachford) October 18, 2023

