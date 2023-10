Demasiado adorables y amistosos: 8 razas de perros que no son muy buenos guardianes

07 oct. 2023 - 09:30 hrs.

Al momento de elegir una mascota, conocer las características de las razas de cada perro podría ayudar a seleccionar uno que sea compatible con tu vida, familia y hogar.

Así como algunos canes son protectores y considerados grandes guardianes para la casa, otros no destacan por esta característica.

Ir a la siguiente nota

Conoce cuáles son algunas de las razas de perros reconocidas por ser leales, pero no los mejores guardianes.

8. Perro sedoso de la Habana

Pixabay

Esta pequeña raza de perros, perteneciente a la familia de los malteses, son activos animales que requieren de amplios espacios para poder moverse y jugar.

Su pequeño tamaño les impide ser un buen guardián y, de no ser bien entrenados, tienen una tendencia a ladrar excesivamente, explican desde Hills Pet.

Saturday morning coffee 🐾 pic.twitter.com/Oguqa969IG — Remy the Havanese (@RemyTheHavanese) September 30, 2023

7. Setter irlandés

Pixabay

Este perro de tamaño medio es reconocible por su característico color de pelaje, que también suele ser liso y relativamente largo.

Los setter irlandeses son conocidos por ser elegantes, pero su personalidad es más divertida, juguetona, inteligente y "con un gran sentido de la travesura", detallan desde Hills Pet.

Son muy afectuosos con la familia, con los niños y con los extraños, características que no le permitirán ser el mejor de los guardianes para el hogar.

Let me share with you all, yet again, the innate dignity and majesty of the Irish Setter. pic.twitter.com/rVq4OMt2lB — Dr Roddy Neilson (@Roddy_Neilson) September 23, 2023

6. San Bernardo

Unsplash

A pesar de ser un perro de enorme tamaño, descrito como masivo, con gran fuerza muscular y poderoso, estos gigantes canes también son dulces, pacientes, amables y tolerantes.

"Son conocidos por ser excepcionalmente entendido y pacientes, son cuidadosos de no lastimar a los niños", describen desde HillsPet.

Si bien no son los mejores guardianes, no dudarán en defender a un miembro de la familia si es que consideran que está en peligro.

🐶 Our captivating canine of the hour: Saint Bernard Dog



🔗 Learn more: https://t.co/4tRLYrtmZJ pic.twitter.com/13ljIK2LNt — Captivating Canines (@CK9Bot) September 26, 2023

5. Golden Retriever

Pexels

Los golden retriever son una de las razas favoritas del mundo, pues son inteligentes, juguetones, cariñosos y especialmente buenos con los niños.

Si bien son perros obedientes, que responden bien al entrenamiento, sus instintos están orientados a la caza y no a ser vigías, por lo que no son la mejor raza de perros cuando buscas una mascota que sea guardián.

"The only thing better than a golden

sunset is a golden retriever." pic.twitter.com/CJCyhK3bY5 — golden_retriever (@goldenretr19521) October 1, 2023

4. Perro de San Huberto

Shutterstock

Esta raza de perros, también conocidos como bloodhounds o sabuesos, son perros de gran tamaño que tienen un característico y potente aullido, pero esto no los hace buenos guardianes.

Son descritos como perros cariñosos, gentiles y pacientes. Incluso se dice que son excepcionalmente tolerantes con los niños, aunque también son obstinados.

Dad, can we hurry this up? I need to get back home. I have a lot of squirrels to chase. #cuteanimals #dog #bloodhound pic.twitter.com/oJvCBUj6b8 — Sean Dietrich (@seanofthesouth1) February 13, 2022

3. Pug

Pixabay

Los pug son una pequeña raza de mascotas que son alegres y sociables, pero también pueden ser muy obstinados.

Son una raza de perros que fueron criados para acompañar a emperadores chinos y más tarde a la casa real de Holanda, por lo que son animales de compañía, más que intensos guardianes.

2. Labrador Retriever

Unsplash

Junto a los golden, esta raza de perros es otra de las más populares del mundo. Son apreciados por su inteligencia, docilidad para el entrenamiento, su paciencia y lealtad.

Son perros con mucha energía y que, de no gastarla bien, se pueden volver destructivos, por lo que deben dedicar tiempo todos los días al juego y ejercicio.

Los labradores también son perros muy sociables, leales y grandes compañeros de los humanos. A pesar de ser perros grandes y fuertes, son animales que disfrutan mucho de la compañía de las personas, por lo que no se caracterizan por ser los mejores guardianes.

My Best Friend 🧡🥰 pic.twitter.com/izEOIsxCdv — Labrador Retriever World🇺🇲🇺🇲 (@labrador_worlds) September 29, 2023

1. Basset Hound

Pexels

Los perros de patas cortas y orejas largas, los basset hound, son mascotas amigables y afables con personas y otros animales.

No son los más fáciles de entrenar y a pesar de que son ladradores, no son los mejores guardianes. De hecho, si se sienten amenazados, su respuesta será ladrar con fuerza, pero nada más.

Todo sobre Mascotas