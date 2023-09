"Mascotas ilegales": 5 razas de perros que están prohibidas en algunos países del mundo

24 sept. 2023 - 09:30 hrs.

La potencial peligrosidad que pueden tener los perros es un tema de discusión entre fanáticos de los canes, autoridades y el público general. Es que algunas razas pueden inspirar mucho miedo por su fuerza o características físicas.

Es por esto que algunos países han puesto restricciones o incluso han prohibido la tenencia de ciertos perros.

Algunos creen que estas prohibiciones han surgido como una respuesta a ataques que han marcado a las sociedades, pero que ya no tienen asidero en específico en las características de una raza, ya que dependiendo de la crianza de cada animal, todos podrían tener el potencial de volverse peligrosos.

Aun así, estas son algunas de las razas de perros más restringidas en el mundo:

Pitbull

Freepik

Los pitbull son una raza de perros que en todo el mundo han adquirido una mala fama. El Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Dinamarca, Polonia, Nueva Zelanda, Finlandia y Noruega han puesto restricciones o prohibición en la tenencia de estos canes.

Esta raza se caracteriza por ser animales muy fuertes y musculosos. Según el portal Hills Pet, son los perros que tienen más músculos por kilo de peso corporal.

Esto se podría explicar por el origen de esta raza, directamente relacionado con los Bulldog, una especie destinada a las peleas en el Reino Unido. Pero tras la guerra civil, los Pitbull Americanos tomaron más protagonismo entre migrantes británicos y comenzaron a tomar otras funciones, protectoras, de caza y pastoreo, escriben en el sitio Love a Bull.

Hoy los Pitbull son reconocidos por su apariencia, pero también son descritos como perros con mucha energía, divertidos, con un especial amor por los juegos y actividad física.

Además, según Hills Pet, son "compañías nobles y pacientes con los miembros de la familia (con sus excepciones de otros pit bulls). Como en todas las razas hay sus excepciones".

It's the DOG Father Chunk. All grown up and now 1 year old.



We are Fluffy We are Legion. #pitbull pic.twitter.com/s6pFVez8mV — CryptoWrench (@crypto_wrench) September 16, 2023

Staffordshire Bull Terrier o Staffy

Pixabay

Los staffy son una pequeña raza, genéticamente relacionada con los pitbulls, que tienen restricciones en su tenencia en países como Puerto Rico, Colombia, Reino Unido, Irlanda, España, Suecia, Rusia, Qatar y Noruega.

Esta pequeña pero musculosa raza de perros son descritos como dulces, dóciles y fáciles de cuidar. Son una raza originaria de Inglaterra, que incluso ha recibido el sobrenombre de "perro niñera", ya que es un fiel compañero y protector de los niños.

Según Hillspet, este es un can que requiere de constante contacto humano, puesto que es muy apegado con sus tutores y no soporta pasar muchas horas solo, pero tampoco aguantará un largo periodo encerrado, debido a sus altos niveles de energía.

Please retweet to help Odin find a home #SHEFFIELD #YORKSHIRE #UK



Affectionate Staffordshire Bull Terrier Cross aged 1-2. He needs a home that can go on with training, including housetraining and socialisation. Please contact the kennels for more info.



DETAILS or APPLY👇… pic.twitter.com/BKNKXypa0P — Animal Adoptions UK 🐕‍🦺🐈🐎❤️ (@AdoptionsUk) September 15, 2023

Fila brasileño

Shutterstock

Este tipo de mastín, originario de Brasil, no está permitido en Inglaterra, Australia, Dinamarca, Nueva Zelanda e Israel.

Al igual que otros tipos de mastín, son perros gigantes, musculares y con una distintiva piel gruesa. Originalmente, fueron utilizados en Brasil como una raza guardiana, pero también eran trabajadores con ganado.

Por su gran tamaño y energía, estos no son perros que cualquiera puede tener, ya que requieren de mucho espacio.

Esta es una raza mucho más reservada, cuidadosa, alerta, pero también es muy leal y un gran protector.

3. Fila Brasileiro. This Brazilian dog breed is also known as the Brazilian Mastiff. They are banned in some countries. Fila Brasileiros are large, muscular dogs that can weigh up to 180 pounds. They are known for their protective instincts and are often used as guard dogs. pic.twitter.com/F6eWeCIysT — ABIA's FINEST (@Revoluttian) August 22, 2023

Tosa Inu

Shutterstock

Estos gigantes perros son los mastines provenientes de Japón. Al igual que sus parientes, se caracterizan por ser de las razas más grandes y pueden llegar a medir 60 centímetros de altura.

Los Tosa Inu son perros que pueden llegar a pesar hasta 100 kilos, por lo que son perros de gran tamaño, con ladridos impresionantes, según Pet Helpfull, pero que también son conocidos por ser sensibles y tranquilos.

En el mismo portal, detallan que su tenencia ha sido regulada en países como Australia, Inglaterra e irlanda, entre otros.

Según el American Kennel Club, una de las características de esta raza es que son guardianes y desconfiados hacia los extraños por naturaleza. Esto podría hacer que las personas que consideren intrusos puedan pasar un mal rato, pero esto no significa que tengan "un comportamiento agresivo contra humanos".

Tosa Inu is the strongest one among all inu dogs ?? #tosa pic.twitter.com/FKPvf54Ptt — Tosa Inu (@TosaInu_Erc20) February 15, 2023

Bull Terrier

Pixabay

Alemania, Israel y el Reino Unido son algunas de las naciones que han puesto restricciones a la tenencia de esta raza de animales.

Estos pequeños perros de color blanco son animales robustos y musculares. Lo más destacable de la raza es la forma de su cabeza, la que forma una línea recta desde la punta del hocico hasta las orejas.

Se trata de un animal que puede ser muy cariñoso, juguetón y protector con sus humanos. Son descritos como excelentes mascotas para familias, pero no para quienes tienen un perro por primera vez, ya que requieren de entrenamiento y socialización temprana con otros animales y personas.

Ooooh I know which one you're on about a bull terrier???? pic.twitter.com/FzPpMVG47l — Romairo (@Romairo94) September 16, 2023

