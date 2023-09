¿Por qué tu gato te lame el cabello? Estas son las explicaciones de los expertos

Los dueños de gatos deben estar familiarizados con algunas de las particulares actitudes que tienen sus mascotas, y no se sorprenderán ante la idea de que un gato les lama el cabello.

Puede que estés acostado y despiertes con los lengüetazos, o simplemente tu 'michi' lo hace después de que sales de la ducha o cuando están descansando.

Revisa cuáles son algunas de las razones que entregan los especialistas para este particular comportamiento gatuno.

La primera sugerencia de los expertos es que esta es una conducta con la que tu mascota demuestra su cariño hacia ti.

Para los felinos, el cuidado del pelaje es tan importante como personal y es una manera en que se asocian con otros miembros de su especie.

"Cuando los gatos se acicalan unos a otros, se denomina 'allogrooming', y es un comportamiento muy afectuoso", explica el veterinario certificado Joey Lusvardi, a Yahoo!.

Según el especialista, cuando replican este comportamiento con sus humanos, significa que los identifican "como miembros del mismo círculo social".

Por otro lado, la doctora veterinaria Luana Factor lo compara con un abrazo para los humanos, y lo define como "una señal de afecto, que significa que tú, querido humano, has entrado a su corta lista de personas favoritas".

Otros expertos proponen que los gatos también lamen el cabello de sus humanos cuando quieren atención.

"Tu gato puede haber aprendido que cada vez que lamen tu cabello recibe atención, por lo que puede ser una manera de hacer que te fijes en él", explicó la doctora Factor al medio estadounidense.

When my cat wants something (to be fed) he just sits there and licks my hair until I get up pic.twitter.com/Z8VVydygl8