¿Cansado de recoger pelos? Estas 5 razas de perros son para ti

Los perros sanos naturalmente botan su pelaje viejo, que puede estar dañado o ya no cumplir bien su función para regular la temperatura. Unos los hacen más, otros menos, todo dependerá del tipo de pelo con el que estén cubiertos.

Aparte de las razas calvas, como el Terrier Americano sin pelo o el Xoloitzcuintli, todos pelechan hasta cierto punto, el cual deberías considerar antes de adquirir a una mascota.

Si lo tuyo no es andar barriendo cada 5 minutos, o no eres fan de encontrarte recuerdos (o pelos) de tu mascota pegados en tu ropa, estas son las razas que deberías preferir.

Son pequeños, delicados y muy muy elegantes. Si bien su pelaje requiere de muchos cuidados, especialmente si se les deja el pelo largo, no bota mucho pelo.

Estas son mascotas de compañía, considerados falderos, que preferirán pasar una tarde contigo que jugando.

Son conocidos por ser perros supuestamente hipoalergénicos gracias a casi no pelechan, pero esto depende de si la mascota es de raza.

Estos son canes muy inteligentes, fáciles de entrenar y muy activos. Son muy populares, por sus altos niveles de energía y por necesitar mucha atención de sus dueños.

Estos perros son una especie de terrier que pelecha muy poco ni producen mucha caspa, principal culpable de gatillar reacciones alérgicas.

Son perros capaces de adaptarse a diferentes situaciones, seguros en sí mismos y muy inteligentes. Disfrutan de compartir su tiempo con humanos, y son particularmente buenos con los niños.

Esta es una raza de perros de pequeño tamaño, más reconocidos por su particular rostro que por ser un animal que casi no produce caspa.

Desde el portal especializado, Hills Pet, los describen como mascotas que pueden acompañar a sus humanos sin importar si viven en casas con jardín o en departamentos.

Además, poseen un buen carácter que les permite compartir con otros animales, como gatos y perros de la familia, pero advierten que otros animales, como roedores y reptiles, deberían ser alejados de estos perros.

Koko, Brussels Griffon (10 m/o), Robert F. Wagner Jr. Park, New York, NY • "He's a stubborn little guy – 4 lbs of independence. He sets the rules."

Estos perros pertenecen a una raza más desconocida para los chilenos.

Se caracterizan por ser más parecidos a una oveja que a un can, debido a los cortes de pelaje que se le dan a los ejemplares de esta raza, que, afortunadamente, no pelecha.

Los perros Bedlington terrier son descritos como animales de gran energía y que requieren de una buena cantidad de ejercicio.

Además, son leales, amistosos y cariñosos, con los humanos, incluidos los niños y los desconocidos, por lo que quizás, no son los mejores guardianes para el hogar.

Today's obscure animal of the day is the Bedlington terrier! These darling dogs originated in Bedlington, England as a hunting & companion dog. They're surprisingly strong swimmers and are just as great on snow and ice! Their speed & endurance has made them popular sporting dogs.