Científicos descubren "marea oculta" que es afectada por la Luna

Los efectos de la Luna sobre la Tierra son aún mayores a los que los científicos creían. Más allá de la manera en que influye en tu carta astral, el satélite natural permite que tengamos climas estables e influyen sobre las mareas de los océanos y sus ecosistemas.

Pero ahora, científicos descubrieron que de la misma manera que la Luna "tira" de los océanos, su gravedad también alteraría una de las capas de plasma que rodea al planeta, la plasmasfera.

Fuera del planeta, más lejos que la atmósfera, incluso, se encuentra la plasmasfera. Esta es la porción de plasma más denso de la magnetosfera, que corresponde a una de las capas del campo magnético que protegen al planeta de la radiación proveniente del espacio.

Esta región de plasma frío que rodea a la Tierra actúa como una especie de océano, por sus diferentes densidades, por lo que cada nivel podría ser afectado de manera diferente por fuerzas externas, como la Luna.

"Dadas sus propiedades de plasma frío y denso, la plasmasfera puede considerarse un 'océano de plasma', y la plasmapausa representa la 'superficie' de este océano", describieron los autores.

Al igual como influye sobre los movimientos de los océanos y la corteza terrestre, la fuerza de gravedad de la Luna altera la forma de la plasmasfera, o el océano de plasma espacial.

Tides are known phenomena in physics. Ocean waters rise & fall like clockwork in response to the gravitational pull of the sun & Moon. There's nothing surprising about tides.



There are tides in Earth's plasmasphere & they are very strange. 1/



👉 https://t.co/ijGFC7w3hJ pic.twitter.com/rn28meZRw3