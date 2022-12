¿Puede haber vida en Venus? NASA libera un lapidario estudio

09 dic. 2022 - 19:00 hrs.

En septiembre del año 2020, la comunidad científica estaba muy emocionada. Un grupo de científicos publicaron dos investigaciones cuyos resultados abrían las puertas para poder encontrar señales de vida en Venus.

El segundo planeta del Sistema Solar, al que los expertos ignoraron durante años, priorizando a Marte, se volvía un verdadero candidato a albergar vida después de esta publicación, debido a que se logró detectar un químico, fosfano, en altas cantidades en su atmósfera.

"El fosfano es un compuesto químico relativamente sencillo, solo es un átomo de fósforo con tres hidrógenos, por lo que cabría pensar que sería bastante fácil de producir. Pero en Venus no es obvio cómo podría fabricarse", explicó recientemente Martin Cordiner, astroquímico de la NASA.

"Asombroso" y "extraordinario", fueron algunas de las palabras con las que los científicos describieron los nuevos resultados. Es que no solo era inesperado, debido a que las infernales condiciones del planeta lo hacían poco probable, pero también porque fue un descubrimiento que apareció "de la nada", como lo describieron en The New York Times.

Desde entonces, varias investigaciones han intentado replicar los resultados del fosfano encontrado, pero no han tenido éxito.

¿Qué dice el nuevo estudio de la NASA?

Un nuevo reporte de resultados de la NASA cuestiona los documentos publicados en 2020.

Como por el momento no existen misiones investigando este cuerpo, los expertos utilizan los datos obtenidos por los telescopios en la superficie de la Tierra. Pero en esta ocasión, la agencia espacial estadounidense usó un medidor de datos infrarrojos, SOFIA, a bordo de un avión de la NASA que este año se detuvo en Chile.

Activándolo solo 30 minutos antes de la puesta de Sol, para evitar que los rayos del astro dañen el instrumento, se pudieron obtener datos que desde la superficie de la Tierra no se habían conseguido.

Luego de analizar la atmósfera del planeta vecino, la NASA duda que exista fosfano en su atmósfera y, si esta llegara a encontrarse, no podría ser en las cantidades suficientes como para que se pueda albergar vida en Venus.

