"Me están haciendo temblar": Esta es la enfermedad degenerativa de Michael J. Fox con la que bromeó al recibir un Oscar

El actor estadounidense Michael J. Fox, recordado por interpretar a Marty McFly en "Volver al futuro", fue reconocido por los premios Oscar por su trabajo humanitario. El actor de 61 años recibió el Premio Humanitario Jean Hersholt por su trabajo en la Fundación Michael J. Fox.

Mientras recibía una larga ovación, Fox subió al escenario para poder recibir el premio de las manos de su colega Woody Harrelson. Una vez en el podio, comenzó su discurso, en el que agradeció a sus colaboradores y amigos con una broma.

"Basta, me están haciendo temblar. Deténganse", bromeo Michael J. Fox, mientras su mano derecha repentinamente comenzó a moverse.

Este ha sido el sentido del humor con que se ha tomado su enfermedad, el párkinson, durante los últimos años, pero no siempre fue así.

"A los 29 años me diagnosticaron con párkinson y me dijeron que solo me quedaban diez años para seguir trabajando. Fue una mierda. Lo más difícil fue entender lo seguro que era mi diagnóstico y la incertidumbre de la situación", contó el actor durante su discurso.

¿Cuál ha sido su trabajo humanitario?

Años más tarde, el actor creó la fundación que lleva su nombre, una organización que se ha dedicado a la investigación del párkinson, especialmente orientada a encontrar una cura para esta agresiva enfermedad degenerativa.

Es que esta condición produce los característicos movimientos involuntarios, principalmente en las extremidades, y además altera el habla y la coordinación, entre otras cosas, por el daño en las células del sistema nervioso.

Según detallan en la organización del actor, cerca de 6 millones de personas en el mundo padecen esta condición, que se manifiesta de manera diferente en cada paciente.

Si bien, se suele pensar que esta es una condición que se asocia con la edad avanzada, no está relacionada con el envejecimiento, e incluso podrían ser diagnosticados niños y adolescentes.

Desde el sitio Verywell Health, informan que solo el 2% de los pacientes tienen la enfermedad antes de los 40 años y los casos de personas aún más jóvenes estarían directamente asociados con genes, según han investigado los expertos.

¿El párkinson tiene señales tempranas?

El párkinson tiene al menos cuatro síntomas motores, que podrían señalar una deficiencia en la dopamina del cerebro, una característica de la enfermedad. Según el sitio especializado, estos son:

Temblores. Movimientos muy lentos. Rigidez inusual de los músculos del rostro, cuello o piernas. Problemas para mantener el equilibrio.

Con el tiempo y el desarrollo de la enfermedad, esta podría ocasionar problemas para tragar, hablar, y los pacientes podrían perder su independencia.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

