Cáncer de vejiga: Este es el síntoma clave que podría ayudarte a identificar la enfermedad

24 nov. 2022 - 21:00 hrs.

Otro de los órganos en los que pueden crecer tumores, es la vejiga. Esta es la estructura del sistema urinario en que se almacena la orina, luego de que los riñones procesaran y filtraran los líquidos del cuerpo.

Shutterstock

Existe una variedad de tipos de cáncer que se pueden presentar en la vejiga, los que se distinguen según el tipo de células que inician el crecimiento desproporcionado. Adenocarcinoma, carcinoma de células pequeñas y de células escamosas, son sus nombres, y todos son descritos como tumores invasivos o de rápido esparcimiento, según la Asociación Americana del Cáncer.

En la mayoría de los casos, las células cancerígenas comienzan a multiplicarse en el recubrimiento interno de la vejiga, para luego desarrollarse en las capas siguientes del órgano. En las etapas más avanzadas, los tumores se podrían esparcir hasta los órganos más cercanos, como nódulos linfáticos, huesos, hígado o pulmones.

Según el Servicio de Salud Británico, algunos de los factores que aumentan las probabilidades de ser diagnosticado son el tabaquismo, la exposición a químicos peligrosos (como anilinas), exposición a radioterapia o quimioterapia, sufrimiento crónico de infecciones urinarias o cálculos renales, entre otros.

¿Cuál es la señal clave?

Según diversos sitios especializados en medicina, la principal señal de que algo anda mal con la vejiga es la presencia de sangre en la orina, conocido en el ámbito de la salud como hematuria, pero esto puede que sea difícil de identificar o que se presente de manera esporádica.

Según el Servicio de Salud de Inglaterra, algunas de las señales menos habituales del cáncer de vejiga son:

La frecuente necesidad de orinar. Urgencia repentina por ir al baño. Sensación de ardor mientras se orina.

En los casos en que los tumores se expanden por el cuerpo, entonces se presenta regularmente:

Dolor pélvico. Dolor en los huesos. Pérdida de peso involuntaria. Inflamación de las piernas.

Desde el sitio de salud detallan que no es necesario esperar a que se presenten todos estos malestares para buscar ayuda médica.

De hecho, recomiendan que asistas con un profesional si identificas, aunque sea una vez, sangre en la orina. Este síntoma no es exclusivo del cáncer y puede que no tengas la grave enfermedad, sino que se trate de una infección como la cistitis, cálculos renales, infección renal, uretritis no gonocócica o una inflamación en la próstata.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Cáncer

Todo sobre Salud