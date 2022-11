Este es el método definitivo para que le caigas bien a cualquier gato, según un nuevo estudio

23 nov. 2022 - 15:25 hrs.

Los gatos son animales especiales. A diferencia de la mayoría de los perros, los felinos no se emocionan cada vez que ven a cualquier persona, pero esto no significa que no sientan afecto por los humanos, solo son más selectivos.

Ganarse su cariño y confianza puede ser una tarea que tome mucho tiempo, pero un grupo de investigadores encontró un método que podría acelerar el camino en hacerte amigo de un gato.

¿Qué tengo que hacer?

Pexels

La clave está en hablar el mismo idioma que los felinos. No, no es necesario que te pongas en cuatro patas a maullar o que intentes cazar los pájaros en la calle, sino que utilices los mismos recursos de los felinos para demostrar cariño.

Deberías aprender a hacer la llamada "sonrisa felina", que es el particular gesto que hacen los gatos en el que mantienen los ojos parcialmente cerrados mientras parpadean lentamente. Esta gesticulación ha sido reconocida como una de las demostraciones de afectos de los gatos y algo que suelen hacer cuando están contentos y relajados.

Pexels

A partir de dos experimentos, con 21 gatos de 14 casas diferentes, científicos demostraron que los humanos que imitan estos movimientos hacia los gatos, son más aceptados por los felinos.

"Este estudio es el primero que investiga experimentalmente el papel del parpadeo lento en la comunicación entre gatos y humanos", comentó Karen McComb, psicóloga de la Universidad de Sussex en el Reino Unido.

Pexels

"Es algo que puedes probar tú mismo con tu propio gato en casa, o con los gatos que te encuentres por la calle... Prueba a entrecerrar los ojos hacia ellos como lo haría en una sonrisa relajada, seguido de cerrar los ojos durante un par de segundos. Verás que ellos mismos responden de la misma manera y puedes iniciar una especie de conversación", añadió la investigadora.

Todo sobre Mascotas