Sufrió un terrible accidente: Esta es la razón médica por la que Morgan Freeman usa un guante en la mano izquierda

El actor estadounidense Morgan Freeman (85) sorprendió con su participación en la inauguración del Mundial de Catar 2022. Pero no solo su presencia llamó la atención, pues también muchos encontraron llamativo el guante de cuero que llevaba solo en su mano izquierda.

Probablemente no lo habían notado antes, pero desde hace varios años que todas las apariciones públicas del actor incluyen esta pieza de vestir.

En el año 2008, Morgan Freeman sufrió un terrible accidente automovilístico en Mississippi, Estados Unidos. Mientras iba en la carretera, cerca de la ciudad de Ruleville, su auto se salió del camino y dio varias vueltas antes de terminar aplastado a un costado de las vías.

Tras el trágico accidente, el actor quedó con una serie de secuelas que afectan su cuerpo. Específicamente, su mano quedó paralizada.

"Sufrí daños en el nervio y no ha mejorado. No puedo moverla", contó el actor a la revista People ese año. "Si no mueves la mano, se te hinchará. ¿Sabes que mueves tu mano como un millón de veces al día?", añadió.

What’s up with Morgan Freeman only having one glove on? He think he is Michael Jackson? pic.twitter.com/adAii5j9fz