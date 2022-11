Podrías enfermarte: Este es el error que estás cometiendo al cocinar carne

17 nov. 2022 - 17:00 hrs.

Cocinar puede ser descrito como un acto de amor, pero una de las principales reglas en cualquier cocina es que debe primar el orden y la limpieza.

La industria de la alimentación suele dictar ciertas medidas que se deben implementar en las cocinas para evitar cualquier tipo de contaminación, pero muchas veces estas son olvidadas en los hogares.

No seguir algunos de estos consejos te pone en riesgo de sufrir enfermedades de transmisión alimentaria, como la salmonela, o contaminación por la bacteria Escherichia coli.

Incluso, hoy, mientras preparabas el almuerzo o la cena, puede que hayas cometido un error que pondría en riesgo tu salud y la de tus seres queridos.

¿Cuál es el error?

Si hoy preparaste carne, ¿ocupaste una espátula, tenazas o cuchara para cocinarla cuando estaba cruda, y luego tocaste la carne cocida con el mismo utensilio?

Según los expertos, este sería un error que te pone en riesgo de tener contaminación cruzada, por lo que recomiendan tener dos utensilios diferentes, uno en la carne cruda y otro que solo toque el producto cuando ya está cocido.

"Sé que suena molesto tener que hacerlo, pero realmente la preocupación es que cuando estás usando esa cuchara para tocar la carne cruda, la estás contaminando con las bacterias causantes de enfermedades alimentarias que potencialmente están en ella", explicó a Today, Meredith Carothers, especialista de inspección de seguridad alimentaria de Estados Unidos.

Probablemente estás pensando: toda la vida he utilizado la misma cuchara y nunca me he enfermado.

Los expertos aclaran que nunca hay certeza de cuándo un producto puede estar colonizado por bacterias y cuándo no.

"No es necesariamente una garantía, y no todo el mundo va a enfermar, pero la cuestión es que hay un potencial para ello", añadió Carothers.

A diferencia de lo que ocurre con la carne, los utensilios entran en contacto con las bacterias, pero no son lo suficientemente expuestos al calor para destruirlas, si es que los organismos son sensibles a las temperaturas.

Luego, cualquier superficie que entre en contacto con la cuchara infectada, como platos, tablas o la tapa de la olla, también quedarán infectadas.

Según Gary Acuff, profesor de microbiología alimentaria de la Universidad A&M de Texas, el método se debe replicar cuando cocines productos congelados. "Debes manipularla igual que cualquier carne cruda y fresca", aclaró el académico a EatingWell.

