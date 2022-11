Ya es la tercera vez: Enormes restos de cohete chino caerán descontroladamente a la Tierra

03 nov. 2022 - 13:00 hrs.

La Corporación Aeroespacial comunicó la reentrada de los restos de un cohete chino a la Tierra durante los primeros días de noviembre. Se trata del tercer reingreso descontrolado de los fragmentos que quedan de una misión del gigante asiático; previamente, en abril de 2021 y julio de 2022, la humanidad se enfrentó a amenazas similares.

En esta ocasión se trata de los restos de un cohete Long March 5B, denominados CZ-5B, con los que la agencia espacial asiática envió el tercer y último módulo de la Estación Espacial China Tiangong, Mengtian, el 31 de octubre de este año.

China lanza el último módulo para completar su estación espacial “Tiangong”, se trata del módulo de laboratorio Mengtian, el último en completar la estación.



China dando pasos gigantes hacia el futuro, ¡Felicidades Xi Jinping! 🇨🇳 pic.twitter.com/rlk6htykhh — Roy Lugo (@roylugo33) November 1, 2022

¿Por qué tantos reingresos descontrolados?

Como se mencionó, este es el tercer evento de esta categoría que ocurre en el último año y medio, lo que tiene una explicación muy razonable.

Diferentes agencias espaciales estatales y privadas lanzan constantemente diferentes vehículos al espacio. Los cohetes, por lo general, están diseñados para liberar el cuerpo principal antes de dejar la atmósfera, lo que permite que la enorme pieza caiga en un sitio programado y seguro, usualmente el océano.

Pero los Long March 5B, el tipo de cohete involucrado en los últimos eventos, es diferente. El centro del cohete es liberado en órbita, por lo que la enorme masa continúa rodeando el planeta, mientras que la fuerza de gravedad lo acerca lentamente, hasta que este reingresa.

The past couple days have been flooded with news of Long March 5B launch. Don't forget we'll have the maiden launch of CAS's Vega-class ZK-1A soon on July 27. This cool animation provides us rich information about this launch.

(c) CAShttps://t.co/7nE418vRuz pic.twitter.com/RTLFI46R0X — China 'N Asia Spaceflight ???? (@CNSpaceflight) July 25, 2022

¿Dónde va a caer?

Por el momento, es muy pronto para determinar un rango pequeño de superficie de impacto en la Tierra.

Según los cálculos de la Corporación Aeroespacial, los restos de la nave podrían entrar a la atmósfera el viernes 4 de noviembre a las 17:56 UCT (14:56, hora de Chile), con una ventana de más o menos 10 horas.

Esta información irá cambiando mientras más se aproxime el cohete a la Tierra, lo que permitirá predicciones más certeras.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀04 Nov 2022 17:56 UTC ± 6 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow here for updates: https://t.co/KZZ9Lh2VoU pic.twitter.com/IlnUTP1iX9 — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) November 3, 2022

Por el momento, en la imagen de Twitter, la corporación indica que sería cerca del océano, al este de Estados Unidos, marcado con un círculo amarillo, el sitio en que el objeto se encontraría en el punto medio de la ventada de entrada.

¿Es peligroso?

Los restos del CZ-5B se convierten en una de las entradas descontroladas más grandes registradas. Es que, según estiman en la corporación, la masa del centro del cohete alcanza las 22,5 toneladas métricas y tiene una altura similar a la de un edificio de 10 pisos.

Question, I'm seeing varying numbers when it comes to the CZ-5B (Long March) first stage length, so far I've seen 30 meters, 31 meters and 33,16 meters, as CALT didn't release a user's manual does anyone have an accurate length/size for the CZ-5-500 stage ? pic.twitter.com/O2jx4UVnaV — DutchSpace (@DutchSpace) May 4, 2021

Una vez que este objeto entre en contacto con la atmósfera, el roce destruirá un porcentaje de la masa, pero entre un 20 y un 40% de este podría alcanzar la superficie del planeta, lo que correspondería, aproximadamente, a unas 9 toneladas métricas.

Según la Corporación Aeroespacial, solo por la incertidumbre, existe un riesgo para la seguridad humana que está "muy por encima de los umbrales comúnmente aceptados", escribieron en un comunicado.

