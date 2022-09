¿Más dañino que el ghosting? Este es el haunting, la nueva manera de desaparecer de la vida de tu ex pareja

22 sept. 2022 - 22:00 hrs.

El ghosting es un concepto que ya está más que establecido en las relaciones que se establecen a través de las redes sociales. Este concepto, proveniente de Estados Unidos, hace referencia a aquella situación en la que tu pareja, interés amoroso, amigo con beneficios (o como lo quieras llamar) simplemente desaparece y te deja de contestar mensajes en cualquier aplicación o llamadas.

Ya muchos han sido víctimas de este comportamiento, y otros tienen que admitir que es una estrategia que han utilizado. Es que parece que por ser en el mundo digital, es más fácil no hacerse cargo de las emociones del otro.

Pero así como el ghosting, han surgido otros conceptos. Uno de ellos es el haunting, el que recurre a un mecanismo bastante similar.

¿Qué es el haunting?

El origen en inglés de ambos términos es parecido. Mientras que el ghosting hace referencia a los fantasmas (ghost), el haunting es la expresión con la que se define algo cuando está embrujado (haunted).

Quienes hacen haunting, en vez de simplemente desaparecer, se mantienen en constante y lejano contacto, casi como si te estuvieran penando.

¿Se acuerdan del Ghosting? Aunque no lo crean hay algo mucho peor y se llama Haunting. pic.twitter.com/mwWQYQNc3X — Tere Díaz Sendra (@tedisen) April 26, 2021

En la revista Cosmopolitan explican que una persona que hace haunting de vez en cuando verá o dará like a tus historias, y muy de vez en cuando, le dará like a las fotos que publiques, los que llegan sin previo aviso, ya que no es un comportamiento habitual.

Muchas veces, esta interacción ocasional en redes sociales, es la razón por la que muchos se cuestionan el por qué. Por qué terminó la relación, si sigue revisando tus historias; por qué ya no se hablan, si sigue siguiendo todos tus pasos en redes sociales.

"Mi consejo: el motivo no importa. Lo que importa es cuánto te está afectando", aclaró Melissa Hobley, experta en citas, a la Revista InStyle.

Es que esta situación puede ser muy confusa, irritante e incluso podría hacerte daño, pero las mismas aplicaciones entregan herramientas para poder confrontarla.

Siempre puedes bloquear o dejar de seguir a los usuarios, pero si esto te parece algo muy extremo, entonces, podrías simplemente silenciar el perfil para así evitar acceder a su contenido y que otros vean el tuyo.

