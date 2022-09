Tiene 33 años pero se ve de 9: Esta es la condición que inspiró la historia de la protagonista de "La Huérfana"

La saga de películas de terror psicológico, "La Huérfana" ha estrenado un nuevo largometraje en el que se retratarán los primeros crímenes cometidos por Leena Klammer, la mujer de 33 años de origen estonio que se hizo pasar por una niña de 9 años en la primera película.

Es que, durante la cinta estrenada el año 2009, pudimos ver como la mujer podía engañar a una familia estadounidense, los Coleman, fingiendo ser una pequeña niña, gracias a una extraña condición que altera el crecimiento.

Hipopituitarismo es el nombre del trastorno que también padecía Barbora Skrlová una mujer de 33 años que fue descubierta haciéndose pasar por "Adam", un niño de 13 años que previamente había desaparecido en Noruega; conocido como el caso Kurim, los crímenes de Skrlová habrían inspirado, en parte, la historia tras las películas de terror.

Case 223: The Kuřim Case



1. 28-yr-old Barbora Škrlová in 2002

2. Klára Mauerová, ‘Anicka’ (31-yr-old Barbora), Jakub and Ondřej

3. 33 year-old Barbora during her interview with Lidové Noviny newspaper

4. 34-yr-old Barbora Škrlová being detained by police, in disguise as ‘Adam’ pic.twitter.com/MHCAdCdcbO