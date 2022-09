Hombres son más diagnosticados con daltonismo: ¿Cuáles son las razones genéticas?

08 sept. 2022 - 15:00 hrs.

El daltonismo es el nombre con que se conoce a la afección por la que las personas no pueden distinguir con claridad ciertos colores. Esta no es una preocupación médica, y gran parte de la población que la tiene se adapta a las diferencias de apreciación visual.

Dependiendo del grupo de colores que no pueden apreciar, el daltonismo se divide en tres diferentes grupos. El más común no permite diferenciar los colores dentro del matiz rojo y verde. Otro porcentaje no puede ver los azules y amarillos, y el último tipo —el más raro— ocurre cuando las personas no ven absolutamente ningún color.

¿Por qué se produce?

El daltonismo se presenta en personas cuyos ojos carecen de las células sensibles a los estímulos visuales, llamados conos y bastones, o cuando estos no funcionan de la manera correcta.

En algunas ocasiones, poco habituales, este problema se puede presentar en personas con ciertas condiciones médicas previas, como la diabetes, el glaucoma, la esclerosis múltiple y la degeneración macular por la edad, según explicaron desde el Servicio de Salud británico.

También se podría presentar como un efecto secundario de ciertos medicamentos o la exposición a químicos dañinos, como el disulfuro de carbono.

Pero habitualmente, el daltonismo aparece por fallas en genes, los que son traspasados de padres a hijos.

¿Por qué los hombres son los más afectados?

Estadísticamente, son los hombres los que son más diagnosticados con daltonismo, debido a las características del error genético que la transmite. Se estima que 1 de cada 12 hombres son incapaces de reconocer bien los colores, mientras que en las mujeres se presenta en 1 en cada 200.

Esto ocurre, porque la falla genética —que produce la variación en los colores rojo y verde— se hereda por el cromosoma X que aportan las mujeres en un nuevo feto.

Como los hombres contienen solo un gen X, cuando reciben uno con daltonismo, entonces inevitablemente desarrollarán la afección.

En cambio, como las mujeres cuentan con dos cromosomas X, para que se presente en ellas, se requiere que ambos genes contengan el daltonismo para presentar la variación de color.

