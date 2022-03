Glaucoma: Estos son los síntomas de la enfermedad ocular que padece Bono de U2

U2, la banda originaria de Dublín, Irlanda, lleva más de 45 años activa. Son un fenómeno internacional, pero indudablemente el vocalista de la agrupación, Bono, es el más reconocido.

Sus apariciones públicas siempre las ha hecho utilizando gafas tintadas de distintos colores. Lo que en un comienzo parecía ser una decisión de estilo, en 2014 fue revelado que se trataba de una condición médica.

Ese año, Bono contó al mundo que llevaba más de 20 años sufriendo de glaucoma. Esta es una condición que afecta los globos oculares y que produce sensibilidad a la luz, por lo que las gafas le permiten al cantante de 61 años, acomodarse a las brillantes luces de los escenarios, sets de televisión y los flashes de las cámaras.

¿Qué es el glaucoma?

Esta enfermedad es producida por una serie de afecciones en el interior del globo ocular. Detrás del iris, o la parte colorida de los ojos, se encuentra una cámara llena de humor vítreo, un líquido gelatinoso y transparente que permite que la retina mantenga la forma adecuada que se necesita para poder ver bien.

Este líquido es constamente renovado, por lo que el ojo naturalmente lo drena, pero cuando este drenaje no se puede realizar correctamente, aumenta la presión intraocular, causando daño en el nervio central que comunica el ojo con el cerebro.

Con el tiempo, el daño en estas terminaciones nerviosas podría producir la ceguera de las personas.

¿Cuáles son los síntomas?

Cuando el drenaje del humor vítreo no se produce bien, debido a una pequeña obstrucción, se produce el glaucoma de ángulo abierto. Esta es una de las formas más comunes de la enfermedad y, por lo general, no es dolorosa y, en sus primeras etapas, no causa cambios en la visión.

Por otro lado, el glaucoma de ángulo cerrado ocurre cuando la válvula de escape del humor vítreo está completamente cubierta. Esto puede producir una emergencia ocular o un ataque agudo que requiere de atención inmediata .

Los síntomas de este ataque, según la Asociación Americana de Oftalmología, son:

La visión se vuelve borrosa repentinamente.

Dolor intenso en el ojo.

Dolor de cabeza.

Dolor de estómago y náuseas.

Vómitos.

Se ven anillos de arcoíris de color alrededor de las luces.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

