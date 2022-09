Personal trainer revela las 6 "reglas de oro" en el fitness

07 sept. 2022 - 14:00 hrs.

Falta menos de un mes para la primavera, y muchos están pensando en realizar actividad física y otros, incluso, ya se han matriculado en el gimnasio. Sin embargo, existen algunas “reglas de oro” que deberías conocer antes de entrenar.

Por ello, conversamos con Yuniel Chirino García, profesor de educación física y personal trainer, quien nos entregó 6 infalibles tips para iniciarte en el mundo del fitness y no “morir” en el intento.

Las seis "reglas de oro"

1- Trabajar todos los grupos musculares: Es muy importante fortalecer todas las zonas musculares, porque si trabajas un grupo muscular más que otro, vas a potenciar sólo algunos músculos y debilitarás los otros.

“Aconsejo dividir los entrenamientos, porque hay músculos que tienen más demandas que otros. Por ejemplo, las piernas, espalda y pecho son músculos grandes que no se recomienda trabajar juntos, por ende, debes entrenarlos en días diferentes ya que necesitarás más demanda de energía”, explica Yuniel Chirino García, profesor de educación física y personal trainer.

2- Constancia: La constancia es la madre de todas las metas, y si quieres lograr tus objetivos, debes entrenar mínimo 3 veces por semana, porque de lo contrario no vas a ver progreso. “Por ejemplo, si estás realizando entrenamiento de hipertrofia (que busca el crecimiento del músculo y de las fibras musculares) y no eres perseverante, no podrás aumentar las cargas ni las repeticiones, por ende, no podrás crecer muscularmente”, indica el profesor de educación física.

3- Intensidad de la rutina: Lo ideal es entrenar desde 45 minutos hasta máximo una hora. No es necesario “matarse” entrenando, ya que los músculos se atrofian y aumentan las posibilidades de lesionarte.

“En primer lugar es fundamental definir los objetivos del entrenamiento, por ejemplo: bajar de peso, mejorar tu estado físico, ganar masa muscular, etc., ya que de eso también dependerá la intensidad de tu rutina”.

Unsplash

4- Elección de una rutina adecuada: En primer lugar hay que comprender que genéticamente todos somos diferentes, por lo que la rutina debe estar enfocada en las debilidades y las fortalezas de cada persona.

“En los entrenamientos con carga, tanto la planificación de la rutina como el orden de los ejercicios, son claves para lograr los objetivos, ya que tus músculos rendirán más y mejor. También es muy importante que cada cierto tiempo un profesional vaya evaluando los resultados y rotando las rutinas”.

5- Descanso: Si bien los músculos se ejercitan en el gimnasio, es en el descanso cuando se recuperan y crecen. Por eso, es aconsejable que si se está realizando entrenamiento de hipertrofia para ganar masa muscular, no entrenes todos los días.

6- Alimentación: Tener una dieta balanceada no sólo reduce el riesgo de obesidad y te protege de una serie de enfermedades, sino que también tiene múltiples beneficios para tu salud física y mental. Sin embargo, Yuniel Chirino García aclara que aunque realices deporte, no debes descuidar tu alimentación ni tampoco elevar la ingesta de “comida chatarra” y grasas saturadas.

