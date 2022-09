Así funciona la máquina de la NASA que genera oxígeno respirable en Marte

Durante los últimos años, la NASA ha centrado sus esfuerzos y recursos en investigar todo lo que ocurre con Marte; si es que tiene vida, si alguna vez tuvo agua, su composición y comportamiento.

Actualmente, la misión del rover Perseverance ha recorrido por más de 500 días solares la superficie del "planeta rojo", y en el camino ha capturado más de 10 muestras de roca y sedimentos, de las 38 planeadas por la agencia estadounidense.

Es en esta misión, que el Perseverance ha logrado una histórica hazaña al fabricar oxígeno respirable en Marte, a partir de la fina atmósfera del planeta.

During day and night, in the wake of a dust storm and in extreme temperatures, the MIT-led Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) was able to produce about 100 minutes of breathable oxygen in 2021 on Mars. https://t.co/LlyxuShOXb