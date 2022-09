¿Quieres cuidar la diabetes? Estos son los peores hábitos que puedes seguir si quieres controlar la azúcar en la sangre

02 sept. 2022 - 08:00 hrs.

La glucosa es necesaria para abastecer de energía a los órganos del cuerpo. Esta ingresa a través de las comidas y es trasladada por el torrente sanguíneo hacia las diferentes estructuras gracias a la insulina.

Pero en las personas que tienen diabetes, este proceso no ocurre de manera correcta, por lo que la glucosa se acumula en la sangre. Con el tiempo, la alta concentración de esta podría aumentar las probabilidades de infecciones, de sufrir urgencias cardiacas, o podría provocar el fallo de órganos como riñones o dañar la vista.

Es por esto, que mantener los niveles controlados es fundamental. Si recientemente te diagnosticaron con la enfermedad, puede que aún no sepas que no solo lo que comes alteran la concentración de glucosa, algunos hábitos también interfieren.

Conoce cuáles son los peores hábitos que pueden seguir las personas con diabetes.

Seguir consumiendo azúcar

Pexels

Incluso si es que no tienes diabetes, los expertos recomiendan que disminuyas la cantidad de azúcar en tu dieta.

"Está repleta de calorías vacías y hace que los niveles de azúcar en sangre se disparen, provocando antojos y bajones de energía", explicó a Eat This el Dr. Tomi Mitchell.

Además, este ingrediente está directamente asociado con el aumento de peso y la obesidad es considerada como responsable de que las personas tengan entre un 80 y 85% de probabilidades de desarrollar la enfermedad, según la organización para la diabetes del Reino Unido.

Tomar jugos de fruta

Pexels

Si bien las frutas son una excelente fuente de minerales y vitaminas, cuando las tomas como jugo, arruinas, en parte, los beneficios que estas pueden aportar.

"Las frutas enteras contienen fibra, que ayuda a ralentizar la absorción de azúcar en el torrente sanguíneo. Además, suelen tener un índice glucémico más bajo que los zumos, lo que significa que no provocan un aumento tan brusco de la azúcar en sangre", añadió el Dr. Mitchell.

Es por esto, que los especialistas recomiendan que si tienes antojo de algo dulce, mejor comas un trozo de fruta.

No dormir lo suficiente

Pexels

Cuando no duermes 7 horas u más, se rompe el ciclo circadiano, o el reloj biológico que señala a los órganos las diferentes funciones que debe cumplir.

Por el desbalance hormonal que resulta, es habitual que cuando descansas pocas horas sientas más antojo por comidas altas en carbohidratos o azúcares, las que inevitablemente elevarán tu glucosa.

Además, por la falta de sueño aumentará el cortisol, o la hormona del estrés. "Estas hormonas dificultan la utilización de la insulina por parte del organismo, lo que provoca un aumento de los niveles de azúcar en sangre", explicó el Dr. Mitchell.

Saltarte comidas

Pexels

"Cuando te saltas las comidas, tus niveles de azúcar en sangre pueden bajar drásticamente. Esto puede provocar mareo, vértigo e incluso desmayos. Además, puede dificultar la regulación de los niveles de azúcar en sangre, lo que provoca un mayor deseo de consumir alimentos azucarados", explicó el especialista.

También, cada vez que decides no desayunar o almorzar, existe una mayor probabilidad de que la próxima vez que te sientes a comer, te sirvas mucho más de lo que puedes consumir, aumentando las probabilidades de que subas de peso.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

