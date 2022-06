¡Todos atentos! Estas son las frutas que más azúcar contienen

17 jun. 2022 - 13:00 hrs.

La fruta es una pieza fundamental en la dieta de cualquier persona. Sin importar el tipo que comas, las frutas contienen altas cantidades de fibra, compuesto clave para tu digestión; además de vitaminas y minerales que ayudan a tu sistema inmune y otros sistemas del cuerpo.

Parte del buen sabor natural que tienen estos alimentos es gracias a las azúcares que contienen, y, por lo general, mientras más deliciosa es la fruta, más azúcares tiene.

Si bien, todas las personas deberían consumir una cantidad limitada de azúcar por día, para algunos individuos, estos niveles deberían ser bien evaluados antes de comer las frutas. Es que si tienes diabetes o resistencia a la insulina, si ingieres algunas frutas en exceso, podrías producir más daño que beneficios.

Conoce cuáles son las frutas que contienen los mayores porcentajes de azúcares naturales:

Mangos

Esta fruta tropical es una de las favoritas, gracias a su rico sabor. Es que tiene una alta concentración de azúcar, de hecho, se estima que cerca del 90% de las calorías que aporta provienen exclusivamente de este compuesto.

Afortunadamente, gracias a los altos niveles de fibra que contiene, y que permiten que tu cuerpo absorba más lento los azúcares en el torrente sanguíneo, esta fruta no dispara los indicadores al comerla.

Uvas

Una de las razones por las que las uvas son ideales para preparar bebidas fermentadas como el espumante, vino y chicha, es gracias a su alto contenido en azúcar. Se estima que una taza de uvas podría tener 23 gramos de azúcar, cuando la recomendación diaria sugiere que ningún adulto debería superar los 30 gramos diarios.

Cerezas

Al ser una fruta sencilla de comer y muy pequeña, es muy fácil perder la cuenta de cuántas cerezas te has comido, pero debes tener cuidado, ya que una taza de esta fruta podría aportar 18 gramos de azúcar.

A pesar de que las cerezas no deberían producir una hiperglucemia o subir rápidamente las concentraciones de azúcar en tu torrente sanguíneo, los expertos recomiendan controlar las porciones que consumes.

Peras

Además de ser altas en azúcar, las peras son de las frutas que más fibra aportan, por lo que tu cuerpo absorberá todos esos componentes lentamente, y podrás evitar una hiperglucemia.

Pero como se estima que una pera de tamaño mediano puede aportar hasta 17 gramos de azúcar, se recomienda trozar la fruta y comer solo media porción de esta, para así evitar un alto consumo del compuesto nutricional.

Sandía

La mejor fruta del verano podría aportar 17 gramos en cada rodaja que comes y, ¿quién se come solo una? Pero por muy deliciosa o refrescante que sea o esté, las indicaciones recomiendan que las porciones diarias no superen las dos rodajas, para evitar comer mucha azúcar.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

