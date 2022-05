Podrían reducir el colesterol: Estos son los beneficios del consumo de frutos secos

25 may. 2022 - 13:00 hrs.

Los frutos secos son de aquellas comidas fáciles de integrar en tu dieta diaria. Son una buena colación, sirven para preparar postres, los puedes agregar a sopas o ensaladas, y mientras en más platos los incluyas, más te acercas a obtener los beneficios para la salud que la ciencia les asocia.

Es que las nueces, almendras, castañas de cajú, avellanas, pistachos y todo tipo de frutos secos, están cargados de nutrientes, como antioxidantes, además de grasas saludables, fibra y minerales.

Revisa cuáles son algunos de los posibles beneficios de los frutos secos, según lo que han investigado los expertos.

Podrían reducir el colesterol

Unsplash

Algunas investigaciones han detectado que las nueces podrían ser responsables de bajar los niveles de concentración de colesterol en el torrente sanguíneo. Los expertos creen que el alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, serían los responsables.

Una publicación en particular sugiere que las mujeres con síndrome metabólico que consumen a diario 30 gramos de una mezcla de nueces, maní y piñones europeos, tuvieron una significativa disminución de los niveles "malos" de colesterol.

Con el tiempo, este tipo de efecto permitirá reducir el riesgo de padecer alguna enfermedad cardíaca o coronaria en estas personas.

Son buenos para las personas con diabetes

Unsplash

Uno de los principales beneficios para las personas con diabetes, es derivado del hecho de que los frutos secos son bajos en calorías y no son de aquellos alimentos que elevan la concentración de glucosa en el torrente sanguíneo.

Además, ciertos estudios han propuesto que solo consumiendo 25 gramos de pistachos, dos veces al día, podría disminuir el azúcar de la sangre en ayuno en un 9%.

Podrían reducir la inflamación

Unsplash

Gracias a los antioxidantes, las nueces podrían ser responsables de la reducción de la inflamación de tu cuerpo.

Cuando hablamos de inflamación, no nos referimos a la hinchazón que puedes presentar después de comer ciertos alimentos, sino que el daño en los órganos que suele ocurrir producto de una enfermedad o amenaza que debe enfrentar el organismo.

Esto no sería cierto para todos los tipos de frutos secos, en particular, las mejores serían las nueces de Brasil (que no son lo mismo que las castañas de cajú), las que, según varios estudios, podrían reducir la inflamación de las personas con enfermedades como diabetes y problemas renales.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Alimentación saludable

Todo sobre Salud