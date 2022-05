¡No lo vuelvas a repetir! Las 7 formas en que humanizas a tu perro y le haces daño

Al igual que con los niños, es posible malcriar a un perro, y la verdad es que es cada vez más habitual ver a los canes siendo sobreprotegidos por sus humanos. Y, de nuevo, al igual que con los niños, algunas veces estos comportamientos traerán más problemas que beneficios.

El darle atributos de personas a los perros es una costumbre más habitual que se podría confundir con mucho cariño, pero estos no siempre serán positivos para el animal.

Revisa cuáles son algunos de los hábitos que puedes tener con tu can, que podrían afectar su salud mental o física.

Si bien, dormir con tu mascota puede ser algo muy relajante y calentito, el educador canino Juan Andrés Inzunza no está tan de acuerdo con este tipo de comportamiento. Para el experto, se debería desincentivar el compartir cama, si es que se nota una co-dependencia del animal a su humano.

"Si se desarrolla una dependencia tal -que lleva al perro a causar cuadros de angustia y comprometer sus capacidades adaptativas- cuando el humano no está para poder dormir o hacer sus actividades normales, podemos comenzar a hablar de problemas", explicó Inzunza a LUN.

Desde la organización de protección a los animales PETA, indican que ningún animal necesita de intervenciones como piercings, mutilaciones corporales o tinturas de pelaje.

"Nunca deben realizarse procedimientos de belleza no naturales que no beneficien la salud y el bienestar del animal", escriben en su sitio oficial.

De hecho, con las tinturas se corre el riesgo de que tu can sufra de peligrosas reacciones alérgicas o podrían usar productos con peligrosos compuestos tóxicos.

Las formas de cuidado e higiene de los animales requieren cepillados, baños, corte de uñas, revisión de orejas, todos ampliamente manejados por los veterinarios.

Dog dyed purple almost dies. And PETA found & prosecuted woman who pierced a kitten's ears to sell her as a Goth. Enough! Animals aren't toys or props. Report abuse! https://t.co/lSMrOzNIZY