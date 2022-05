Viruela del mono: Estos son los países en los que se ha detectado la enfermedad

La alerta sanitaria iniciada en el Reino Unido se extiende por Europa, luego de que una serie de países hayan anunciado que investigan casos sospechosos de personas que podrían estar contagiadas con la viruela del mono.

Esta es una enfermedad viral, similar a viruela o a la peste cristal, que produce lesiones cutáneas que pueden infectarse con bacterias.

I heard at LSH&TM that as hygiene improves, pathogens can keep being transmitted through sexual exposures (e.g., from Bejel and Yaws to syphilis and from Trachoma to C. trachomatis as STI). Maybe this is what’s happening to #monkeypox now reported in UK (photo-1997 DRC) pic.twitter.com/XTDta2chvM