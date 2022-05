Así es como puedes saber si es que tienes alta la presión ocular

17 may. 2022 - 21:00 hrs.

La alta presión ocular es un problema de salud que no deberías dejar pasar. Si bien, podría no ser tan grave como la alta presión arterial, cuando la tensión dentro del ojo aumenta, arriesgas sufrir otras enfermedades.

Este problema médico aparece cuando el humor acuoso, el líquido transparente ubicado en la parte anterior del ojo, no es drenado con regularidad. Debido a los bloqueos en su salida, el humor acuoso no puede fluir normalmente, lo que sube la presión interna.

Si es que no se trata, podría derivar en daños estructurales, que incluso aumentarían las probabilidades de tener glaucoma. Este cambio podría presionar el nervio óptico, lo que podría producir la pérdida completa de la visión.

Según explican los expertos, algunas condiciones podrían aumentar las probabilidades de tener este problema médico, por lo que se deberían controlar más seguido. Desde la Academia Americana de Oftalmología indican que tienen más riesgo las siguientes personas:

Personas con antecedentes familiares.

Personas con diabetes o hipertensión.

Mayores de 40 años.

Personas con miopía.

Personas con uso prolongado de esteroides.

Personas con lesiones o cirugías en los ojos.

Quienes tienen dispersión pigmentaria o síndrome de exfoliación.

¿Cómo puedo saber si lo tengo?

Según el sitio Todo Sobre Visión, no existen manifestaciones físicas que indiquen que ha aumentado la tensión al interior del ojo. No se te pondrán rojos y no te va a doler, por lo que la única manera en que se puede diagnosticar es a través de una consulta con un profesional.

El oftalmólogo realizará las pruebas necesarias para conocer el estado del globo ocular y las estructuras asociadas que se dañan en caso de que el diagnóstico sea positivo.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Salud