¿Cómo saber si tuve coronavirus?: Cambios en las uñas podrían indicar que te contagiaste de Covid-19

Existe una variedad de cambios físicos que pueden ocurrir en una persona que está contagiada con coronavirus. Algunos de estos se presentan como un síntoma de la enfermedad, mientras que otros aparecen como una respuesta al estrés que significa para nuestro cuerpo combatir al virus.

Uno de estos fue dado a conocer por Tim Spector, profesor de epidemiología en el Kings College de Londres, y cofundador del proyecto de investigación de síntomas del coronavirus ZOE, quién publicó una imagen en la que muestra lo que él llamó "Covid nails", que se traduce como "uñas de Covid".

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc