Los 5 alimentos que no deberías comer en la noche

10 may. 2022 - 13:00 hrs.

Los hábitos alimenticios influyen en diferentes aspectos de la vida, y lo que comes durante la noche o antes de dormir puede afectar directamente en cómo descansas, pero también guardan relación con los procesos químicos dentro del cuerpo y cómo reaccionan diferentes sistemas a estos.

Es por eso que algunos especialistas recomiendan evitar ciertas comidas cuando se acerca la hora de dormir, para prevenir diferentes malestares.

Queso

Incluso aquellos que no tienen intolerancia a la lactosa podrían encontrar graves molestias después de comer una tabla de quesos antes de acostarse, pero el efecto estaría reducido a los quesos añejados, como el queso azul, el parmesano y cualquier tipo de queso hediondo.

"Los quesos añejos contienen tiramina, un aminoácido que aumenta la producción de norepinefrina -un neurotransmisor que se libera durante situaciones de estrés como parte de la respuesta de defensa o escape-, lo que puede provocar un aumento del estado de alerta y una disminución de la calidad del sueño", explicó a Eat This Not That, el doctor Josh Axe.

Unsplash

Vino y cerveza

A pesar de que parezca tentador cerrar la jornada laboral con alguna de estas bebidas, estas pueden influir en tus horas de descanso.

"Las investigaciones demuestran que beber alcohol antes de acostarse puede hacer que sea más probable despertarse a lo largo de la noche y disminuya la calidad del sueño. También sabemos que el alcohol puede provocar ronquidos, ya que es un potente relajante muscular", explicó la nutricionista Mitzi Dulan a la revista estadounidense.

Unsplash

Tomate

Cuando comes tomates, ya sea crudos o cocidos, estás ingiriendo una fruta extremadamente ácida. Esta característica podría desencadenar un cuadro de reflujo o acidez que podría no dejarte dormir tranquilo.

Helado

El problema de este delicioso postre son los altos porcentajes de azúcar que contiene. Estos subirán la concentración de glucosa en tu torrente sanguíneo, haciendo más difícil que concilies el sueño. Pero esto se podría empeorar debido a que el helado también podría subir los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Comidas altas en proteínas o grasas

Hamburguesa con papas fritas

A pesar de que una cena rica en cualquiera de estos nutrientes son extremadamente satisfactorias y eficientes en evitar que pases hambre, si podrían interferir con tus horas de sueño.

Especialmente las comidas ricas en proteína tendrían este efecto, debido a que no contribuye con mucho triptófano, un aminoácido esencial para el crecimiento humano, que también permite que se produzca serotonina. Esta hormona cumple un rol clave en tu sueño, ya que permite que te relajes.

Por otro lado, las comidas ricas en grasas son de digestión más lenta, incluso "causan hinchazón e indigestión, interfiriendo con tu descanso continuado durante la noche", explicaron a Eat This Not That, las gemelas nutricionistas, Lyssie y Tammy Lakatos.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Alimentación saludable

Todo sobre Salud