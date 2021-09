Acidez estomacal: Consejos para no sufrir este incómodo problema en Fiestas Patrias

Las preparaciones para las celebraciones de Fiestas Patrias incluye tener listos los planes, el menú del asado, las bebidas, pero también los remedios, como el antiácido

Como los chilenos nos tomamos muy en serio la celebración, es normal caer en excesos, y terminar con molestias estomacales, como la acidez o el reflujo. Si no sabes cómo se siente, o como puedes evitarlo, revisa toda la información acá:

La acidez o ardor es el resultado de la exposición del esófago o al ácido natural del estómago

Es que el esófago no está acostumbrado a recibir los ácidos del estómago, más bien es parte del sistema que permite que llegue la comida al estómago. Es por eso que al momento de exponerse a los ácidos gástricos las paredes del esófago se irritan y resienten.

A partir de cierta edad, suele ser muy común, por lo que la mayoría de los remedios para tratarla están disponibles en cualquier farmacia. Pero, si descubres que esto es un síntoma recurrente o incluso severo, podrías estar sufriendo de reflujo gastroesofágico.

Si estoy tweeteando tan temprano no es por gusto, sino por los síntomas de mi prematura vejez.



¿Cómo está eso que ya no puedo cenar algo picante sin que me despierte la acidez estomacal?



Ya llévame diosito. 😭