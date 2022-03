"Estuve muy enferma": Estas son las afecciones que arruinaron las vacaciones de Cecilia Bolocco

Unas complicadas vacaciones tuvo la ex Miss Universo chilena, Cecilia Bolocco. En uno de sus videos en vivo en Instagram, la animadora de 56 años explicó a sus seguidores sobre su estado de salud durante sus días de descanso, y los actualizó sobre su recuperación.

"Vengo llegando de unas vacaciones muy acontecidas, estuve muy enferma", dijo la presentadora. Es que, en vez de estar descansando en la playa, como ella tenía planeado, la exmodelo estuvo con varios tratamientos médicos para tratar la influenza que su hijo, Máximo Menem, le contagió.

Un día después de su arribo a Miami, Bolocco comenzó con síntomas propios de sinusitis. "Estuve tres semanas con antibióticos y en cama, yo que me había ido con tanta ilusión de ir a la playita, a descansar. Echada, con la guata que se me echó a perder por los antibióticos, no pude tomarme un traguito ni nada", comentó.

¿Cuáles son los síntomas de la sinusitis?

Por la influenza que la afectó en un comienzo, Cecilia Bolocco se subió a su avión a Miami con "una tos espantosa". Esto ocurre porque la influenza es un virus que produce una enfermedad que afecta nariz, garganta y pulmones.

Esta enfermedad se suele presentar con cuadros febriles, dolor de garganta, tos, dolor de cabeza y malestar general. El único tratamiento para la influenza está dedicado a disminuir las principales molestias, con analgésicos antiinflamatorios.

Por otro lado, la sinusitis se produce por la inflamación de las cavidades que rodean la nariz. Esto puede ocurrir después de padecer enfermedades respiratorias, con las que aumentan las mucosas, y genera las condiciones ideales para la colonización de bacterias.

Algunos de los síntomas más comunes entre las personas con sinusitis son:

Moqueo.

Congestión nasal.

Dolor o sensación de presión en el rostro.

Dolor de cabeza.

Goteo de mucosas en la garganta.

Tos.

Mal aliento.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

