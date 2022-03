Por estudio de investigadores japoneses: ¿Qué tan severos son los sublinajes de Ómicron en humanos?

La variante Ómicron y su sublinaje, Ómicron 2, llevan meses y semanas, respectivamente, aumentando los contagios de coronavirus en el país. Ambas serían las responsables de la última ola de casos que ha registrado Chile y el mundo.

Si bien las infecciones a nivel nacional han comenzado a descender, esto no significa el fin de la pandemia, por lo que los cuidados personales, de las instituciones nacionales e internacionales debe continuar. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud (OMS) continúa monitoreando los otros patógenos derivados de Ómicron.

Dr @mvankerkhove explains what studies have shown so far on the difference in severity of #COVID19 disease caused by BA.1 and BA.2 Omicron sub-lineages ⬇️ pic.twitter.com/3dA1aaFqAo