Estos son los efectos nerviosos que provocaría el "Covid Largo", según la Universidad de Harvard

Cada vez es mayor la cifra de personas contagiadas por coronavirus que enfrentan el "síndrome post-covid", es decir, cuando los síntomas asociados al virus les afectan hasta durante meses después de la infección.

Ante esto, el Departamento de Neurología del Hospital General de Massachusetts, de la Universidad de Harvard, realizó una investigación para conocer cómo este fenómeno estaba afectando a nivel nervioso.

De acuerdo con todas las personas analizadas, el estudio reveló que entre el 10 y 30% de los encuestados se había visto afectado por el "Covid Largo". Más tarde, estudiaron a 17 personas con síndrome post-covid, que también habían sido diagnósticas con neuropatía periférica.

Este nuevo diagnóstico, de neuropatía periférica, "es un tipo de daño nervioso que afecta a las manos o pies, además de provocar debilidad, fatiga y cambios sensoriales", explica el estudio.

Una ayuda inminente para contrarrestar los efectos del "Covid Largo" serían las inmunoterapias, ya que según el mismo estudio, en algunos pacientes "su neuropatía inflamatoria disminuyó considerablemente, mejorando así sus síntomas".

Según Futuro360, un estudio británico descubrió anomalías dentro de los pulmones, que eran imperceptibles a los exámenes de rutina, que estarían generando la extensión de los síntomas, meses después de haberse contagiado.

Los resultados salieron tras hacer un seguimiento a 13 personas atendidas en los centros de salud del Reino Unido, datos que fueron puestos en contraste con la información obtenida de 11 personas que no asistieron a un centro cuando tuvieron coronavirus por primera vez, pero sí presentaron una dificultad respiratoria duradera luego de la infección.

