¿Te contagiaste con coronavirus? Este es el tiempo aproximado que duran los síntomas

Continúa la pandemia del coronavirus en el mundo. En diferentes regiones se está reaccionando a la llegada de la variante Ómicron y la posterior subvariante Ómicron 2 a sus respectivos territorios. Ambas mutaciones serían la fuente predominante de infección en diferentes puntos del planeta.

Si bien este patógeno generaría un cuadro menos sintomático, en comparación con las variantes anteriores, no significa que las personas no se encuentren en riesgo o no presenten mayores malestares.

Si eres uno de los más de 112 mil chilenos contagiados en este momento, puede que sepas cómo se siente este virus. En caso de que te preocupe por cuánto tiempo tendrás los síntomas y malestares, un estudio noruego entregó una respuesta

¿Cuánto duran los síntomas?

Si es que no eres de las personas que desarrolla Covid prolongado, un síndrome relativamente desconocido que causa la prolongación de los síntomas del coronavirus hasta por un año, los principales malestares de la infección solo deberían durar un par de días.

Según un estudio noruego, en el que se analizó el caso de 117 personas contagiadas en una fiesta de Navidad en Oslo. La mayoría de ellos habría contraído el patógeno que corresponde a Ómicron y habrían estado vacunadas con dos dosis.

Los análisis sugieren que los síntomas no superarían una sensación de malestar de 3, en una escala del uno al cinco. Además, los síntomas no se extenderían por más de 5 días.

Estos serían los síntomas más habituales y su duración, aproximada, en días:

Tos: 3 a 5 días

Congestión y moqueo nasal: 2 a 5 días

Fatiga: 2 a 5 días

Dolor de garganta: 2 a 5 días

Dolor de cabeza: 2 a 4 días

Dolor muscular: 2 a 4 días

Fiebre: 2 a 3 días

Estornudos: 2 a 4 días

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Coronavirus