"¿Extrañan mis recetas?": Esta es la cirugía a la que se sometió Yuhui y que lo mantiene alejado de las redes sociales

El cocinero Yuhui Lee debió poner en pausa la actualización de recetas en su cuenta de Instagram. Es que luego de someterse a una cirugía, el joven se está tomando unos días para poder concentrarse en su recuperación. Al menos así lo informó a través de sus redes sociales.

"Tanto tiempo. ¿Extrañan mis recetas? Este tiempo, pido disculpas, pero no puedo subirlas porque me estoy recuperando de la operación de mis ojos", comentó el chef.

Yuhui se realizó una cirugía de corrección a la vista, por lo que ya no tendrá que utilizar sus característicos lentes ópticos.

Para corregir los errores de refracción, como la miopía o el astigmatismo, existen dos tipos de procedimientos que son ampliamente utilizados por los oftalmólogos en el país: Lasik y PRK.

Ambos son procedimientos ambulatorios y de corta duración. Además, los dos emplean diferentes tipos de láser para modificar la córnea en el globo ocular.

El Lasik es actualmente una de las cirugías más populares, ya que es muy rápida de ejecutar, tiene una recuperación corta y menos riesgo para desarrollar infecciones. Pero por su naturaleza, no todos son candidatos, quienes tienen la córnea muy delgada o sufren del síndrome del ojo seco, podrían quedar fuera de consideración.

I couldn’t have asked for a better experience getting LASIK! Thank you to Dr. Ferguson & team! I’ve wanted this for SO LONG and now I can finally see 🤩 @LASIKLexington pic.twitter.com/zxz96ulgbK