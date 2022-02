Podría ser peligroso: 4 errores que estás cometiendo al usar tu freidora de aire

Las freidoras de aire llegaron para quedarse en la cocina de muchos chilenos. Este electrodoméstico no solo permite hacer papas fritas un poco más saludables, también sirve para realizar un sin fin de preparaciones sanas y rápidas.

Como todo producto eléctrico debe ser utilizado con particular cuidado en su manejo y utilización, para evitar que se vuelva un peligro o un riesgo. Revisa cuáles son 4 de los posibles errores que puedes estar cometiendo con tu freidora de aire.

No leíste el manual

Al igual que con cualquier nuevo producto que compras, las freidoras de aire tienen un manual no solo con las instrucciones de uso, también con ciertas recomendaciones y precauciones que te permitirán darles una mejor utilidad.

Si bien, son máquinas bastante intuitivas, puede que dependiendo del fabricante, las recomendaciones de tu freidora de aire sean diferentes a las de tus conocidos, por lo que no es suficiente guiarse exclusivamente por consejos de terceros.

Llenas el canastillo a tope

Este, probablemente, es el primer error que se comete. No sobreestimes el espacio disponible para colocar alimentos, ya que poner muchas papitas o cualquier comida, hará que el aire no circule correctamente, por lo que la cocción no será uniforme. Además, corres el riesgo de que alguno de los componentes se sobrecaliente.

Colocas mucho aceite

Aunque no lo creas, estas freidoras solo necesitan pequeñas cantidades de aceite, incluso con algunas gotas podría bastar. De hecho, las altas temperaturas que se alcanzan en el interior, podrían causar que se incendie el líquido, por eso no intentes colocar más de las cantidades recomendadas por el fabricante.

No la desenchufas después de usar

Siempre que termines de cocinar debes dejar la freidora desenchufada, es equivalente a cerrar la llave de paso del gas, ya que así, no arriesgas a que el electrodoméstico se encienda repentinamente sin que nadie se dé cuenta.

Todo sobre Consejos hogar