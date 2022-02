Esta es la cirugía a la que sometió Coté López hace solo unos días

La empresaria e influencer Coté López estuvo muy asustada hace unos días porque se debía someter a una cirugía correctiva de la vista, ya que padecía de miopía y astigmatismo, lo que la obligaba a usar constantemente lentes de contacto.

Este procedimiento no es necesario para todas las personas, porque solo con el uso de anteojo óptico o lentes de contacto se puede corregir.

Sin embargo, para Coté López esto ya no eran una opción fiable, debido a que sufrió de úlceras en los ojos por la utilización sostenida e indebido de las lentillas internas.

El procedimiento llamado Lasik es una de las opciones disponibles para enmendar los llamados "errores de refracción".

Condiciones como la miopía y el astigmatismo ocurren por una irregularidad en la curvatura de la córnea, por la que los glóbulos no logran enfocar bien.

A través de un láser, los oftalmólogos pueden retirar con mucha precisión una fina capa del tejido de la córnea, para darle una forma nueva y permitir que el ojo pueda enfocar claramente.

