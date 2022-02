A través de redes sociales se viralizó una extraña imagen con la que una mujer, en periodo de lactancia, reportó cambios en el color de su leche materna tras contagiarse ella y su bebé con coronavirus.

La fotografía muestra dos envases de líquido: uno muestra leche materna regular, es decir, con su típico color blanquecino; mientras que el segundo contiene una con tonos verdes, la que correspondería a la mujer contagiada.

¿Qué se sabe por ahora?

El cambio en el color de la leche habría sido reportado como un síntoma de la infección. Sin embargo, pero por el momento, no se ha registrado una tendencia entre mujeres contagiadas en periodo de lactancia.

A pesar de lo preocupante que pueda parecer el color, por ahora no existe una contraindicación para las madres con coronavirus para dejar de dar leche. No hay evidencia que son los anticuerpos los que se podrían transmitir al bebé, y no la enfermedad.

¿Es considerado un síntoma?

Hasta ahora, no se puede hablar de la leche materna verde como una señal inequívoca de que una persona está contagiada con el virus. Este cambio de color no es poco habitual como se podría pensar.

En las primeras semanas de lactancia, este líquido tiene modificaciones de composición y de color. Primero se ven tintes amarillos que con el tiempo se torna de color más blanquecino.

Pero al estar directamente influenciada por los alimentos que ingieres, la leche se puede ver de color verde (en tonos suaves o más intensos) si es que consumes muchos vegetales verdes, como espinacas, algas o acelgas. Lo mismo ocurre con los colorantes artificiales, como los que se encuentran en bebidas deportivas.

Por eso, en caso de que creas que te has contagiado con SARS-CoV-2, lo mejor es que te realices un test para confirmar el diagnóstico. Si es que este resulta positivo deberías seguir ciertas precauciones al momento de amamantar a tu bebe para evitar contagiarlo:

Lávate las manos antes de tomar al bebé

Desinfecta las superficies que toques

Utiliza mascarilla

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

