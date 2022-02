¿Peor que un asteroide? Esto ocurriría si la Estación Espacial Internacional cae a la Tierra

La NASA anunció el plan y la fecha en la que esperan dar de baja a la Estación Espacial Internacional. Este laboratorio espacial, que se ha mantenido en órbita desde el año 2000, debería cumplir su ciclo durante el año 2031.

El paso de los años y el constante uso inevitablemente han generado un daño en las instalaciones, considerando que la estación con solo 410 metros cúbicos habitables ha albergado a al menos 200 astronautas y cientos de descubrimientos científicos.

La única forma de dar de baja esta nave de 420 toneladas, sin que contribuya a la basura espacial en órbita, es reingresándola a la Tierra. Para esto, se propone utilizar los motores para ubicarla, de modo que su reingreso sea lo más controlado posible a un punto inhabitado del Océano Pacífico.

¿Qué pasaría si nadie controla su entrada?

Al igual que cuando ingresa cualquier objeto sin control a nuestra atmósfera, podría poner en peligro la vida de cientos de personas. Pensemos en el cohete chino Long March 5B, que a mediados de 2021 preocupó al mundo, pero esta vez la destrucción sería potente.

Lo ideal sería que se partiera en una gran cantidad de pedazos antes de reingresar al planeta, de los cuales, el más grande debería ser el tanque de oxígeno. Pero este sigue siendo el objeto más pesado en circular en órbita, así que lo más probable es que no se logre quemar por completo antes de llegar a nosotros.

Si bien el peligro no es menor, no sería lo mismo que un asteroide. "En el peor de los peores casos, sería como el 11 de septiembre (el ataque a las Torres Gemelas)... sería como un avión que se estrellara en un área muy poblada, lo que es malo, pero no tan malo como sería un asteroide", explicó a Space.com, Jonathan McDowell, un astrónomo de Harvard dedicado a seguir objetos que caen de órbita.

